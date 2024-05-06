Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят массированный удар по территории России с 6 утра 7 мая. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на анонимный источник.

По его данным, ожидается атака более 50 беспилотниками и десятками дальнобойных ракет.

«Сначала планируют запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс ПВО, а потом ударить по согласованной заранее цели», — передает RT.

С начала военной операции на Украине Крымский мост дважды подвергался атакам ВСУ: 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года. В результате первой атаки погибли 4 человека, во время второй погибла семейная пара, их дочь была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Bild, что Киев готовит план нового контрнаступления, который включает разрушение Крымского моста. По его словам, военной целью для ВСУ также станут объекты инфраструктуры полуострова.

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс 28 апреля опубликовал в соцсети X пост с изображением моста и фотографией пуска ракеты. «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время», — написал он.

После этого постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на своей странице в X разместил коллаж с «шестью основными типами мостов» на 2024 год. На каждый тип он опубликовал картинку с изображением соответствующей разновидности моста, однако надпись «Керченские мосты» была озаглавлена пустым изображением.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти публикации, заявил, что Киев не скрывает намерений продолжать террористическую деятельность.

«Это же не новость, это было и до этого, здесь никаких новых элементов мы не видим, киевский режим не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность», — пояснил представитель Кремля.

Он отметил, что Москва учитывает заявления европейских чиновников и Киева. Кроме того, Песков заверил, что российские «специальные ведомства и министерства принимают соответствующие меры».