Тушинский суд Москвы приговорил врача-педиатра Надежду Буянову к 5,5 года колонии общего режима по делу о фейках про российскую армию, сообщил корреспондент RTVI из зала суда. Обвинение просило о шести годах лишения свободы.

Суд признал 68-летнюю Буянову виновной в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Также суд принял решение зачесть срок нахождения Буяновой под стражей из расчета полтора дня в СИЗО за день в колонии.

Свою вину Буянова не признает. Дело в отношении врача было возбуждено по жалобе матери ее семилетнего пациента. Женщина утверждала, что на приеме в московской поликлинике Буянова якобы заявила мальчику, что его погибший на СВО отец был законной «целью для Украины», и «Россия сама виновата» в гибели военнослужащих. Видео с жалобами матери мальчика опубликовали многие телеграм-каналы, включая Mash.

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