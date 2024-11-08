Администрация США Джо Байдена до окончания срока своих полномочий направит Киеву пакет помощи в размере примерно $6 млрд, сообщила заместитель официального представителя Минобороны Сабрина Сингх.

«У нас осталось около $4 млрд в ранее выделенном бюджете, и президент уведомил конгресс, что потратит их или воспользуется ими до конца своего срока», — отметила она.

По словам Сингх, у Вашингтона есть примерно $2 млрд в Агентстве США по международному развитию (USAID), которые США также выделят Украине.

До этого Politico со ссылкой на источники писала, что Вашингтон намерен направить Киеву последний пакет военной помощи на сумму более $6 млрд. По данным газеты, таким образом нынешние власти США опасаются прекращения поддержки Украины после вступления в должность победившего на выборах президента Дональда Трампа.

5 ноября прошли выборы президента. По результатам голосования, 47-м американским лидером стал Дональд Трамп, кандидат от демократов Камала Харрис признала свое поражение.

Трамп неоднократно говорил, что сможет разрешить конфликт Киева и Москвы «за 24 часа», а в случае победы на выборах положит конец российско-украинскому конфликту еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года.

The Wall Street Journal 6 ноября писала, что советники Трампа предлагают сценарий завершения конфликта, предусматривающий создание на Украине демилитаризованной зоны шириной 1,3 тыс. км, а также помощь Киеву в обмен на его отказ вступать в НАТО в течение минимум 20 лет.

Президент России Владимир Путин в свою очередь отметил, что Москва готова работать с любым американским президентом. Российский лидер отметил, что услышал в словах Трампа стремление восстановить отношения с Россией и «способствовать завершению украинского кризиса». По его словам, это «заслуживает внимания».