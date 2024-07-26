Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью Fox News рассказал, о чем говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Трампа, он сказал украинскому лидеру о необходимости прекратить военный конфликт с Россией.

«Перед вами военная машина… Они победили Гитлера. Они победили Наполеона», — рассказал экс-президент США.

Трамп отметил, что действующий американский президент Джо Байден не должен был позволить конфликту произойти. Трамп напомнил, что за четыре года в должности президента США не произошло конфликта и «шансы, что это произойдет, были нулевые».

Зеленский и Трамп провели переговоры 19 июля. По словам Зеленского, Украина «всегда будет благодарна» США за помощь. По его словам, они с Трампом договорились о личной встрече, на которой обсудят, «какие шаги могут сделать мир справедливым и по-настоящему прочным».

Кандидат в президенты США со своей стороны оценил состоявшийся разговор как «очень хороший». В соцсети Truth Social он написал, что, снова став президентом США, «принесет мир во всем мире».

Ранее Трамп не раз заявлял, что в случае победы на выборах завершит военные действия на Украине в течение 24 часов. Зеленский в ответ приглашал политика на Украину, обещая показать ему, что это невозможно. При этом украинский президент выражал готовность обсудить план Трампа, но предупреждал, что Украина не пойдет на территориальные уступки.