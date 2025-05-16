Помощник президента Владимир Мединский назвал время, в которое делегация России будет ожидать украинскую сторону на переговорах в Стамбуле. Встреча может начаться в 10.00 по местному времени (совпадает с московским).

«Завтра с утра, с 10:00, мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Мы готовы к работе», — говорится в заявлении Мединского по итогам состоявшейся накануне встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Помощник президент отметил, что Россия готова к прямым переговорам без предварительных условий. Своей задачей российская делегация ставит достижение «долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта».

Кроме Мединского в делегацию, которая прибыла в Турцию для ведения переговоров, вошли замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Игорь Костюков, заместитель министра обороны Александр Фомин.

Первоначально переговоры планировалось начать в четверг, 15 мая, однако в этот день стороны общались лишь с представителями Турции.

15 мая в Анкаре состоялись закрытые переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и турецким лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По завершении встречи Зеленский провел брифинг для прессы, где сообщил о решении направить в Стамбул официальную делегацию. Возглавит переговорную группу министр обороны Украины Рустем Умеров. Также в группу вошли замминистра иностранных дел Сергей Кислица, замглавы ГУР Вадим Скибицкий, замглавы СБУ Александр Погляд.

На брифинге Зеленский заявил, что самому ему «нечего делать» в Стамбуле, так как туда не приехал Путин. В свою очередь Дональд Трамп считает, что урегулирование конфликта России и Украины не сдвинется с мертвой точки, пока не состоится его личная встреча с российским президентом.