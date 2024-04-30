На одном из островов архипелага Шпицберген зафиксирован первый случай смерти моржа от птичьего гриппа, пишет британская The Guardian со ссылкой на Кристиана Лидерсена из Норвежского полярного института.

По словам ученого, мертвого моржа нашли на острове Хопен еще в 2023 году, но лишь сейчас стали известны результаты лабораторных исследований, целью которых было установить причину смерти. Лидерсен сообщил, что анализы немецкой лаборатории выявили наличие птичьего гриппа у умершего животного. Образец оказался слишком мал, чтобы определить, какой это штамм — H5N1 или H5N8.

«Это первый случай, когда птичий грипп был зафиксирован у моржа», — констатировал норвежский ученый.

В 2023 году на островах Шпицбергена, примерно в 1 тыс. км от Северного полюса и на полпути от него до материковой Норвегии, были найдены шесть мертвых моржей. Лидерсен допустил, что «некоторые из них могли болеть птичьим гриппом».

Микробиолог из Австралийской лаборатории здоровья животных CSIRO Фрэнк Вон заявил, что передача вируса моржам вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку птичий грипп уже распространен среди морских млекопитающих: ранее были зафиксированы случаи смерти морских львов и морских котиков от этой болезни. По словам Вона, речь идет об «адаптированном вирусе», который переносят в основном гуси и утки.

Лидерсен считает, что спорадическое заражение морских млекопитающих птичьим гриппом произошло из-за употребления ими в пищу больных птиц, а распространение вируса среди них — из-за проживания в колониях в тесном контакте с сородичами и представителями других видов.

Моржи, вес которых может достигать двух тонн, питаются в основном рыбой и моллюсками, но иногда едят и морскую птицу. По словам Лидерсена, крайне важно отслеживать дальнейшее развитие событий, поскольку в летние месяцы, когда начинается активное таяние льда, моржи «имеют тенденцию группироваться». Также, отметил ученый, есть риск, что какой-нибудь белый медведь съест труп зараженного птичьим гриппом моржа и заболеет сам.

С 2020 года птичий грипп активно охватывает все больше видов животных. По данным властей США, он стал причиной смерти как минимум одного белого медведя на Аляске. По данным исследователей Антарктики, в Южной Америке от птичьего гриппа умерли тысячи морских млекопитающих.

Этот вирус опасен и для человека. Американские вирусологи пришли к выводу, что он может куда активнее передаваться от животных к людям, чем предполагалось. Они ссылаются на произошедшую в Техасе и Висконсине вспышку заболеваемости гриппоподобным вирусом среди фермеров. Ситуация для ученых осложняется тем, что заболевшие отказываются от тестирования, пишет The Daily Mail.

Ветеринар из Амарилло (Техас) Барб Петерсен сообщила, что работники местных молочных ферм, где у крупного рогатого скота был диагностирован птичий грипп, столкнулись с характерными симптомами — высокой температурой, лихоракой, болями в пояснице, расстройством желудка, рвотой и диареей. У многих, по словам ветеринарного врача, наблюдаются «довольно тяжелый конъюнктивит и отек век».

Коллеги Петерсен из Висконсина, где птичий грипп массово распространился среди коров, сообщают о «многочисленных случах среди фермеров». По словам ветеринаров, заболевшие «крайне неохотно обращаются за медицинской помощью» из-за отсутствия свободного времени и угрозы закрытия ферм, поэтому «многие случаи не задокументированы».

По словам директора Висконсинской ветеринарной диагностической лаборатории Кейт Поулсен, зафиксирован только один случай заражения человека птичьим гриппом: речь идет о фермере из Техаса, который вынужден был пойти к врачу из-за тяжелого воспаления глаз.

Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщает, что по меньшей мере еще 44 человека находятся под наблюдением на предмет потенциального заражения H5N1.

Ранее Минсельхоз США анонсировал масштабное тестирование образцов говядины со скотобоен, поставляющих сырье для производств, продукция которых не предназначена для потребления человеком. Ведомство также планирует провести исследования температур, при которых надо обрабатывать мясо для уничтожения вируса птичьего гриппа (по действующим в США нормам, это 62 градуса Цельсия).

На прошлой неделе Минсельхоз США объявил, что вирус птичьего гриппа был обнаружен в легких забитого крупного рогатого скота. Тестирование молока выявило наличие вируса в каждом пятом образце. Однако официальные лица настаивают на том, что такая продукция не представляет угрозы для людей, поскольку предпродажная пастеризация «деактивирует» вирус.

В общей сложности положительные результаты тестирования на птичий грипп зафиксированы на 34 молочных фермах в девяти штатах США, в основном — в Техасе.

Недавно были обнародованы результаты масштабного международного исследования, в ходе которого 57% опрошенных специалистов в области эпидемиологии и вирусологии назвали птичий грипп одной из наиболее вероятных причин следующей пандемии.

Незадолго до этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила опасения по поводу распространения штамма гриппа H5N1, который вызывает миллионы случаев птичьего гриппа по всему миру и погубил уже десятки миллионов особей домашних птиц и миллионы диких.

Чем больше видов млекопитающих поражает вирус, тем больше у него возможностей эволюционировать в штамм, опасный для человека, заявил журналу Nature Дэниел Голдхилл из Королевского ветеринарного колледжа в Хэтфилде. Появление вируса H5N1 у крупного рогатого скота стало неожиданностью, добавил вирусолог Эд Хатчинсон из Университета Глазго.

«Риски перехода вируса от сельскохозяйственных животных к людям становятся все выше и выше. Чем шире распространяется вирус, тем выше вероятность того, что он мутирует и сможет заражать людей», — пояснил он.

Главный научный сотрудник ВОЗ Джереми Фаррар отметил, что передающиеся от животных вирусы особенно опасны для человека, поскольку у людей нет к ним естественного иммунитета.

Российский иммунолог Николай Крючков обратил внимание на вспышки птичьего гриппа, частота которых резко увеличилась за последние 10 лет. По его словам, поскольку эти вспышки не локализованы географически и происходят в разных частях света, у птичьего гриппа есть весьма высокие шансы на то, чтобы стать причиной следующей пандемии.