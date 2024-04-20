Международное исследование, итоги которого будут опубликованы через неделю, показывает, что причиной следующей глобальной вспышки смертельного инфекционного заболевания с высокой долей вероятности станет штамм вируса гриппа, пишет The Guardian. По данным издания, такой точки зрения придерживаются 57% опрошенных экспертов по эпидемиологии.

Убеждение в том, что грипп представляет собой величайшую пандемическую угрозу в мире, основано на долгосрочных исследованиях, показывающих, что этот вирус постоянно развивается и мутирует, пояснил руководитель исследования Джон Салмантон-Гарсия из Кельнского университета.

«Грипп появляется каждую зиму. Эти вспышки можно назвать небольшими пандемиями. Они более или менее контролируются, потому что различные штаммы, вызывающие их, недостаточно вирулентны. Но так не обязательно будет всегда», — предупредил ученый.

Подробности исследования, в котором приняли участие 187 авторитетных ученых, будут раскрыты на конгрессе Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ESCMID) в Барселоне 27-28 апреля.

Каждый участвовавший в исследовании эксперт (21%) считает, что наиболее вероятной причиной следующей пандемии станет вирусная «Болезнь Х», которая пока не известна науке. По их мнению, это будет еще не выявленный микроорганизм, который «появится неожиданно», как было с вирусом Sars-CoV-2, ставшим причиной пандемии COVID-19.

Некоторые ученые считают, что Sars-CoV-2 по-прежнему остается угрозой. Около 15% опрошенных в ходе исследования ученых считают его наиболее вероятной причиной пандемии, которая может разразиться в ближайшем будущем.

Российский иммунолог Николай Крючков заявил, что вирус гриппа или коронавирус с наибольшей вероятностью станет причиной пандемии в ближайшие пять лет. Он напомнил, что за последнее десятилетие вспышки птичьего гриппа заметно участились.

Другие смертельно опасные микроорганизмы, такие как вирусы Ласса, Нипах, Эбола и Зика, были оценены как серьезная глобальная угроза лишь 1-2% вовлеченными в исследование экспертами.

«Грипп с точки зрения пандемического потенциала в значительной степени остается угрозой номер один в глазах подавляющего большинства мировых ученых», — резюмировал Салмантон-Гарсия.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила опасения по поводу распространения штамма гриппа H5N1, который вызывает миллионы случаев птичьего гриппа по всему миру. Его вспышка началась в 2020 году и погубила десятки миллионов особей домашних птиц и миллионы диких.

Недавно вирус распространился на млекопитающих, включая домашний скот, заражения которого уже зарегистрированы в 12 штатах США, что еще больше усиливает опасения по поводу рисков для людей.

Чем больше видов млекопитающих поражает вирус, тем больше у него возможностей эволюционировать в штамм, опасный для человека, заявил на прошлой неделе журналу Nature Дэниел Голдхилл из Королевского ветеринарного колледжа в Хэтфилде.

Появление вируса H5N1 у крупного рогатого скота стало неожиданностью, добавил вирусолог Эд Хатчинсон из Университета Глазго.

«Свиньи могут заболеть птичьим гриппом, но крупный рогатый скот до недавнего времени не мог. Так что появление H5N1 у коров стало шоком. Это означает, что риски перехода вируса от сельскохозяйственных животных к людям становятся все выше и выше. Чем шире распространяется вирус, тем выше вероятность того, что он мутирует и сможет заражать людей», — подчеркнул он.

На сегодняшний день не обнаружено никаких признаков того, что H5N1 передается человеку, но в сотнях случаев за последние 20 лет последствия заражения людей вирусами при контакте с животными последствия были мрачными. «Уровень смертности чрезвычайно высок, поскольку у людей нет естественного иммунитета к таким вирусам», — пояснил главный научный сотрудник ВОЗ Джереми Фаррар.

Его коллеги отмечают, что в случае перехода H5N1 от животных к человеку вакцину удастся создать гораздо быстрее, чем это произошло в пандемию COVID-19.

«Вакцины против многих штаммов гриппа уже разработаны. Если бы началась пандемия птичьего гриппа, производство вакцины в необходимых масштабах создало бы огромную логистическую проблему, но мы решили бы ее гораздо быстрее, чем в случае с Однако на этом пути мы продвинулись бы гораздо дальше, чем в случае с Sars-CoV-2, когда вакцину приходилось разрабатывать с нуля», — сказал эпидемиолог Хатчинсон.

Тревожным признаком является отказ общества от уроков пандемии COVID-19, подчеркнул Салмантон-Гарсия. «Люди снова стали кашлять в ладонь, а затем пожимать руки другим людям. Ношение масок прекратилось. Мы возвращаемся к нашим старым вредным привычкам. Мы можем пожалеть об этом», — предупредил он.