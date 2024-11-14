Кремль пока не испытывает каких-либо надежд на устранение проблем в отношениях с США в отношении новой администрации Дональда Трампа, сказал пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песков, передает РБК.

У Пескова спросили, есть ли у Кремля надежда на решение вопросов, которые связаны с визовыми ограничениями для российской делегации, работающей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«Первое: пока рано говорить о надеждах. Второе: контактов пока не было. И это не единственный вопрос, который можно ставить перед американской стороной. Повестка вопросов-раздражителей настолько обширна, что выделять сейчас один вопрос в качестве приоритетного было бы неверно», — пояснил представитель Кремля.

Что касается оценки формирование новой администрации Трампа, то, по словам Пескова, это не главный приоритет властей.

«Безусловно, наблюдаем. Поверьте, это не наш главный приоритет. Сейчас говорить о чем-то рано», — добавил пресс-секретарь.

После избрания Трампа на пост главы США пресс-секретарь его штаба Кэролайн Ливитт говорила, что теперь он сможет «вести переговоры о мирном соглашении между Россией и Украиной». По ее словам, это подразумевает «усаживание» Москвы и Киева за стол переговоров «в первый же день», чтобы «закончить эту войну».

Официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя RTVI заявление Ливитт, отметила, что будущей американской администрации надо не «усаживать» Россию за стол переговоров с Украиной, а исправлять «преступные ошибки» демократов.

Трамп также продолжает называть имена кандидатов на высшие посты в своей будущей администрации. Накануне он озвучил претендентов на должности руководителей ЦРУ, Пентагона и Министерства внутренней безопасности, которые займут их в случае одобрения Конгрессом.

По данным Reuters, члены переходной команды Трампа также готовят списки высокопоставленных офицеров Минобороны, которые могут получить отставку после его инаугурации. Агентство отмечает, что среди наиболее вероятных кандидатов — председатель ОКНШ генерал Чарльз Браун.