Со стороны Украины нет «никаких подвижек» к переговорам с Россией. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы сохраняем открытость к переговорам. Но поскольку пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, то мы продолжаем нашу операцию», — отметил Песков (цитата по РИА Новости).

По его словам, динамика на поле боя «говорит сама за себя»: российские подразделения «идут вперед».

Комментируя заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о завершении военного конфликта в 2025 году, Песков отметил, что России «важно выполнить все задачи, которые стоят, по обеспечению безопасности нашей страны».

Ранее во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова пойти на переговоры и подписать мирное соглашение только с легитимными властями Украины. В то же время глава государства отметил, что у России нет предварительных условий для начала переговоров с Украиной. База для них была заложена в 2022 году в Стамбуле, уточнил президент.

Путин неоднократно заявлял, что Россия готова рассматривать «любые варианты мирных договоренностей» исходя из реалий, которые складываются «на земле». Поведение властей Украины, которые, по его словам, не хотят переговоров, президент назвал «иррациональным», но отмечал, что «мяч на их стороне».

В ноябре Зеленский заявил о готовности к прекращению боевых действий в обмен на членство Киева в НАТО без возвращения утраченных украинских территорий. При этом само приглашение в Североатлантический альянс должно касаться всех международно признанных границ Украины, настаивает украинский президент.