Прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится в декабре, предположительно, в один из четвергов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Это будет декабрь… Четверг, да, традиционно… Мы сообщим», — отметил представитель Кремля.

Песков ранее говорил, что итоговая пресс-конференция президента России пройдет во второй половине декабря и будет иметь элементы прямой линии с гражданами.

14 декабря 2023 года в Гостином дворе Москвы состоялась первая после начала военных действий на Украине большая пресс-конференция Путина. Мероприятие проходило в смешанном формате: наряду с гражданами вопросы задавали и журналисты.

Пресс-конференция тогда продлилась чуть больше четырех часов, президенту было направлено более 2 млн вопросов. Основные из вопросов затронули сферы ЖКХ и спорта, а также боевые действия на Украине.