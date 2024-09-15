Президент России Владимир Путин всегда «предельно аккуратен» в вопросе реагирования на действия Запада. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

По словам Пескова, в России «хватает» специалистов и экспертов, которые «рассуждают очень активно» на тему возможной реакции России в том случае, если Запад разрешит Украине бить вглубь российской территории дальнобойным западным оружием.

«У нас хватает таких рассуждений, но президент всегда предельно аккуратен с этим», — сказал Песков.

Он добавил, что у России хватает возможностей Вооруженных сил и возможностей экономики в плане поддержки ВС. «Специальная военная операция будет продолжена и все цели будут достигнуты», — добавил представитель Кремля.

Говоря об экспертах, рассуждающих об ответе Москвы на действия Запада, Песков в качестве примера привел научного руководителя факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики (ВШЭ), политолога Сергея Караганова. Тот в недавнем интервью «Коммерсанту» отмечал, что Россия «имеет право ответить ядерным ударом» на любые массированные удары по территории страны.

«Выбора не остается»

Караганов и ранее говорил о применении ядерного оружия для победы в конфликте с Украиной и Западом. В частности, об этом он писал в июне 2023 года в статье «Тяжкое, но необходимое решение», опубликованной в журналах «Профиль» и «Россия в глобальной политике». В этом материале Караганов предлагал «восстановить» в Европе и США страх перед ядерной эскалацией, «иначе человечество обречено». Если же угрозы не сработают, «придется бить по группе целей в ряде стран», указывал автор статьи.

Позже политолог выпустил еще одну статью на ту же тему под заголовком «Выбора не остается: России придется нанести ядерный удар по Европе». В ней Караганов выразил надежду, что Россия никогда не применит ядерное оружие, но назвал «легкомысленным» готовность использовать его лишь в случае «смертельной опасности» для государства.

Он выразил убеждение, что глава государства «в какой-то момент должен проецировать свою решимость применить ядерное оружие». По словам Караганова, речь должна пойти об ударах по странам Европы, которые «оказывают наибольшее содействие» Украине, но не по самой Украине, поскольку «все-таки это наши люди».

В июне Караганов, модерируя одну из пленарных сессий ПМЭФ, спросил у Путина, «не прогневаем ли мы дары Всевышнего», если «не пойдем более решительно по лестнице эскалации». «Ведь Всевышний указал нам когда-то путь, когда он за беспутство и разврат уничтожил огненным дождем Содом и Гоморру», — добавил политолог.

Путин ответил, что у России «даже нет необходимости думать на эту тему», поскольку в стране в более чем в 20 раз выросло производство боеприпасов, «мы в разы превышаем возможности противника по авиационной технике, в значительной степени превышаем по бронетанковой технике и так далее».