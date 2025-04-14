Вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию украинских СМИ о взрывах в Сумах и публикацию фото, свидетельствующих о разрушении здания конгресс-центра Сумского государственного университета, где было скопление военнослужащих для награждения, передает ТАСС.

«В данном случае речь идет о ходе специальной военной операции, здесь нужно ориентироваться только на ту информацию, которую дает наше оборонное ведомство. Вы знаете, что сам ход военной операции мы не комментируем в администрации», — пояснил представитель Кремля.

Песков отметил, что может лишь повторить и напомнить неоднократное заявление президента России и представителей российских военных о том, что «наши военные наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям».

Позже в Минобороны России уточнили, что российская армия в Сумах нанесла удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава ВСУ. В результате удара, по данным ведомства, были уничтожены более 60 украинских военнослужащих.

Удар по Сумам был нанесен утром 13 апреля. По данным украинских СМИ и российских военных телеграм-каналов, снаряд попал в здание конгресс-центра Сумского государственного университета. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, комментируя случившееся, обратилась к главкому ВСУ Александру Сырскому с призывом «не собирать военных на награждение, а тем более в гражданских городах».

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал «провокацией в чистом виде» организацию награждения военных ВСУ в прифронтовой зоне в Сумах.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также назвал случившееся провокацией, добавив, что это было ожидаемо в канун Пасхи и окончания временного энергетического перемирия между Россией и Украиной.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио выразил «глубочайшие соболезнования» в связи с гибелью людей в Сумах и назвал удар «ужасающим».

«Это трагическое напоминание о том, почему президент [США Дональд] Трамп и его администрация тратят так много времени и усилий на то, чтобы положить конец этой войне и достичь прочного мира», — написал глава Госдепартамента в соцсети Х.

Позже на странице Бердичевской районной администрации в Facebook* появилась информация, что при ударе по городу Сумы погиб полковник Юрий Юла, бывший заместитель командира 26-й отдельной артиллерийской бригады, которая базируется в Бердичеве (Житомирская область Украины).

В последнее время Юла командовал воинской частью А 1476, говорится в сообщении. Он был кавалером ордена Богдана Хмельницкого III степени.

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