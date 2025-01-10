Президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп демонстрируют обоюдную готовность к встрече, но движения в эту сторону ожидаются только после вступления Трампа в должность. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с Трампом, и «никакие условия для этого не требуются».

«Требуются обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога. Мы видим, что господин Трамп также декларирует свою готовность решать проблемы через диалог», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле приветствуют такое стремление, но конкретики пока «по-прежнему никакой нет».

«Исходим из обоюдной готовности к встрече. По всей видимости, после того, как господин Трамп войдет в Овальный кабинет, уже будут какие-то движения», — предположил Песков.

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