Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин выразил желание встретиться и стороны начали готовиться к мероприятию, пишет Reuters.

Трамп не назвал возможный срок встречи.

«Он хочет встретиться, и мы это организуем»,— сказал он перед встречей с губернаторами-республиканцами в Мар-а-Лаго.

На вопрос о возможности трехсторонней встречи между ним, Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем Трамп ответил, что это будет определено позднее.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал подобных запросов от команды Трампа, и предложил дождаться инаугурации избранного президента США.

По словам спецпредставителя США по Украине Кита Келлога, Трамп сможет добиться урегулирования российско-украинского конфликта в течение 100 дней. Он также назвал главной ошибкой уходящего президента Джо Байдена отказ от участия в переговорах с российским президентом.

Келлог отметил, что избранный президент США хочет окончания конфликта, хотя «знает, что это будет тяжело».

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно говорил, что планирует остановить конфликт на Украине за 24 часа. Однако позднее он выразил надежду на то, что конфликт удастся завершить в течение шести месяцев. Он также отметил, что ситуация на фронте может обостриться и прейти в «гораздо более серьезную» фазу.