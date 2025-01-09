Если Украина перестанет получать американскую помощь и потерпит поражение в конфликте, США придется увеличить оборонные расходы на $808 млрд в течение пяти лет. Такие расчеты приводит Американский институт предпринимательства.

В наступившем году новой администрации и конгрессу США придется расставлять приоритеты в решении многочисленных проблем, говорится в отчете. Одним из важнейших решений станет прекращение или продолжение помощи Украине. По мнению авторов публикации, помогая Киеву, США «не дают России напрямую угрожать Восточной и Центральной Европе», а также, «возможно, сдерживают прямое противостояние между НАТО и Москвой».

По сценарию аналитиков, в отсутствие американской поддержки Украина отступит и «начнет разваливаться». При таком прогнозе к 2026 году она сначала останется без противовоздушной обороны, а затем и без Вооруженных сил. Россия же, напротив, будет наращивать военно-промышленный потенциал, предполагают авторы отчета. Их сценарий также не исключает начала «нового конфликта» в европейском регионе к 2030 году.

По оценке института предпринимательства, в случае победы России на Украине США понадобится $808 млрд сверх запланированного на пять лет оборонного бюджета. Эти средства будут нужны в том числе для наращивания обороноспособности и выполнения обязательств США перед НАТО «в новой, более опасной стратегической обстановке», говорится в отчете.

Исходя из этого, в Американском институте предпринимательства делают вывод, что дальнейшая поддержка Украины — «выгодная сделка для Америки», которая «отвечает интересам безопасности и финансовым интересам США».

9 января глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении Украине $500 млн — это последний пакет помощи Киеву от администрации президента США Джо Байдена. В пакет войдут ракеты, больше снарядов «воздух-земля» и других типов оснащения для боевых самолетов F-16. В конце декабря Байден объявил о выделении Украине помощи на сумму почти $2,5 млрд.

По оценке американского политолога Роберта Кагана, Украина потерпит поражение в ближайшие год-полтора без помощи США. Источники газеты Financial Times в свою очередь утверждают, что администрация избранного президента Дональда Трампа продолжит оказывать военную помощь Киеву.