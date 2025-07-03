В Санкт-Петербурге бабушки и дедушки порой «не принимают раннюю беременность» и отговаривают рожать девушек в возрасте 18-20 лет, заявила глава петербургского комитета по социальной политике Елена Фидрикова. По ее словам, власти работают над тем, чтобы переубедить пожилых людей.

«Она говорит: “Ну встань на ножки, получи образование, достойную работу”. И сами бабушки у нас трансформировались далеко от той типологии, которую мы знаем», — цитирует Фидрикову «Фонтанка».

По словам собеседницы, у живущих в Северной столице бабушек часто есть свои хобби и увлечения, поэтому они не всегда готовы подолгу сидеть дома, с внуками и правнуками.

«Здесь приходят на помощь кризисные центры. Мы работаем с нашими молодыми бабушками и дедушками. Объясняем. Предоставляем условия, если никак невозможно проживание совместное», — сказала Фидрикова.

Чиновница при этом отметила, что если рождается красивый ребенок, то бабушки, как правило, отказываются от «этой идеологии, что тебе еще рано».

В Петербурге, по словам Фидриковой, также работают и филиалы кризисной помощи мужчинам, но их, признала она, нельзя назвать «сильно востребованными».

«Но все равно единичные случаи есть. Приходят, конечно, молодые люди, не уверенные в том, что они смогут потянуть не только девочку, но и нового члена семьи. И здесь мы также рассказываем, на какую помощь они могут полагаться», — сказала Фидрикова.

24 февраля губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал гинекологов-акушеров «ярыми сторонниками» и «инициаторами» проведения абортов. По его мнению, часть из них «застряла в 90-х, когда в медицине многое рулилось на гранты ВОЗ и других “людоедских” лавок, которые сейчас начали разгонять сами их хозяева».