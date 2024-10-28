Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, зампред партии «Яблоко» Борис Вишневский* досрочно сложит полномочия из-за внесения его в реестр иноагентов. Об этом Вишневский* сообщил в своем телеграм-канале.

По словам политика, его работа в Заксобрании заканчивается 30 октября. Он отметил, что «категорически не согласен» с решением Минюста объявить его иноагентом и продолжит оспаривать этот статус в суде.

«Однако сейчас законодательство вынуждает меня сложить депутатские полномочия», — заявил Вишневский*.

Депутата внесли в реестр иноагентов в марте 2024 года. Минюст объяснил это тем, что Вишневский* выступал «в качестве респондента» на площадках иностранных СМИ и иноагентов, высказывался против военной операции на Украине, участвовал в создании материалов иноагентов и «распространял недостоверную информацию» о решениях и политике российских властей.

В разговоре с RTVI Вишневский* назвал себя «агентом только своих избирателей — российских граждан», которые избрали его депутатом. Он признал, что с получением статуса иноагента работать «будет сложнее».

В партии «Яблоко» заявили, что представители Минюста сочли иностранной помощью три интервью, которые Вишневский* дал работающим за границей российским журналистам, а также использование депутатом YouTube и Facebook**.

В середине мая президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий обладателям статуса иноагента баллотироваться на выборах любого уровня и занимать должности в органах публичной власти. Согласно документу, полномочия депутата, внесенного в реестр иноагентов, должны быть прекращены досрочно. На снятие статуса закон отводит 180 дней. Вишневскому* не удалось в этот срок оспорить решение Минюста.

Место Вишневского* в Заксобрании должен занять другой представитель «Яблока». Как пишет «Ротонда», это может быть помощник руководителя фракции «Яблоко» в региональном парламенте Ольга Штанникова.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов

** деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена