Народный артист России Евгений Петросян заявил, что слухи о его смерти «явно преувеличены». Об этом юморист сказал в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале через два дня после госпитализации.

«Слухи о моей смерти явно преувеличены. Вот сегодня 10 марта, я еду в Серпухов с большим концертом. Концерт будет идти часов пять. Это пробный концерт к новой съемке „Петросян-шоу“. До скорых встреч!» — говорит Петросян в ролике.

Петросян попал в больницу 8 марта. РЕН ТВ сообщал, что юмориста экстренно госпитализировали в реанимацию с желудочно-кишечным кровотечением. Жена Петросяна Татьяна Брухунова назвала эту информацию фейком. Она уточнила, что супруга отвезли в больницу, но в реанимацию его не переводили.

На следующий день, 9 марта, Брухунова сообщила агентству «Москва», что Петросяна выписали из больницы. По данным телеграм-канала Shot, врачи смогли стабилизировать состояние юмориста и провели ему операцию, а также купировали кровотечение.

В феврале 2024 года Петросяна госпитализировали на фоне перелома предплечья, полученного при падении во время прогулки. В больнице юморист, как утверждали СМИ, почувствовал ухудшение состояния, у него диагностировали обострение гипертонической болезни. Перелом оказался со смещением, из-за чего потребовалась операция с установкой металлических пластин.