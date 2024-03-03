Министр обороны Германии Борис Писториус назвал опубликованную главредом RT Маргаритой Симоньян запись разговора высокопоставленных военных Бундесвера об атаке на Крымский мост «информационной войной», которую ведет Россия. Об этом пишет Die Welt.

«Это гибридная атака, направленная на дезинформацию — она направлена на разделение, на подрыв нашего единства. Соответственно, мы должны реагировать на это особенно уравновешенно, но не менее решительно», — объяснил Писториус.

Глава ведомства заявил, что сейчас главное — «не поддаваться на уловки» Москвы, поскольку «возбужденная реакция» — это именно то, чего хочет добиться российский лидер Владимир Путин.

Подтверждением тому, по мнению Писториуса, являются слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что Берлин готовится к войне с Москвой. Заявления российского экс-премьера Писториус назвал «срежиссированными».

3 марта Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале пост о предполагаемой утечке разговора немецких офицеров, якобы обсуждавших уничтожение Крымского моста. По его словам, Берлин будет оправдывать своих военных, чтобы «смягчить негодование общественности»: «Мол, это все происки военных, они любят такие разговорчики, их хлебом не корми — дай поиграть в войнушку. А гражданское политическое руководство вообще не при чем». Однако, по словам Медведева, «история знает множество примеров, когда военные способны принимать решения за гражданских начальников о начале войн или стимулировать их».

Писториус пообещал поручить «немедленно» провести «полное» расследование инцидента. Он объяснил, что офицеры имеют право вести переговоры через платформу Webex, но только при определенном уровне конфиденциальности. Теперь, по словам главы ведомства, необходимо выяснить, были ли офицеры уполномочены говорить об атаке на Крымский мост и правильно ли они выбрали средство связи.

Отвечая на вопрос о возможных кадровых последствиях инцидента, Писториус сообщил, что меры будут приняты по результатам проверки, которые он рассчитывает получить от Службы военной контрразведки (MAD) «в ближайшие дни».

«Я принципиально не рассуждаю о кадровых последствиях до завершения подобных расследований. Это было бы слишком амбициозно», — объяснил он, добавив, что прежде всего речь идет о «дисциплинарных мерах в той или иной форме».

Информации о дальнейших утечках или прослушивании телефонных разговоров Писториус, по его словам, пока не получал, отмечает Die Welt.

Содержание записи

Расшифровку записи якобы перехваченного разговора представителей военного руководства Германии 1 марта опубликовала редактор RT Маргарита Симоньян. Она утверждает, что получила ее от «товарищей в погонах».

По словам Симоньян, запись длительностью 40 минут была сделана 19 февраля. На ней предположительно звучат голоса ВВС Бундесвера Франка Грефе, инспектора военного ведомства ФРГ Инго Герхартца, а также сотрудников космического командования Германии по фамилии Фенске и Фроштедте.

Участники разговора обсуждают возможность поставок на Украину ракет Taurus, а также говорят о потенциальных целях, которые украинские военнослужащие смогут атаковать с их помощью. Среди прочего немецкие военные называют склады с боеприпасами и Крымский мост.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступал против поставок Taurus Киеву. По его мнению, подобный шаг может привести к втягиванию Германии в вооруженный конфликт с Россией.

Реакция России и Германии

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова потребовала от Германии объяснений и подчеркнула, что «попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины».

Содержание записи осудили и представители российской миссии при ООН. По их словам, из-за этого Германия «потеряла лицо». Первый заместитель постпреда России при Организации Дмитрий Полянский назвал ФРГ «лживой, подлой, агрессивной, реваншистской и русофобской» страной.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российской стороне «доподлинно» известно о том, что военные НАТО «маскируются то под наемников, то под людей, не принадлежащих вооруженным силам стран Североатлантического альянса», чтобы принимать участие в вооруженных действиях на Украине.

Издание Tagesschau писало, что немецкое Минобороны подтвердило факт прослушивания телефонных разговоров представителей военно-воздушных сил. Представитель ведомства рассказал, что «в настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или расшифрованную версию, распространяемую в социальных сетях».

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «очень серьезным вопросом» опубликованную запись с разговором высокопоставленных военных о планах атаковать Крымский мост и заявил, что вокруг этого инцидента ведется «очень интенсивное и быстрое расследование».