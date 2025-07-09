Посольство Германии в России 8 июля опубликовало в телеграм-канале карту послевоенного раздела страны на «оккупационные зоны» со стилизованным под нацистский флагом СССР. Картинку удалили, а в российском МИДе призвали извиниться за публикацию. В Госдуме назвали поступок немецких дипломатов подготовкой к войне. Позже в диппредставительстве принесли извинения.

«Карта с неверными данными»

Публикация в телеграм-канале немецкого посольства была приурочена к к 80-й годовщине создания в советской оккупационной зоне земель Мекленбург-Передняя Померания, Бранденбург, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.

Пост сопровождался изображением с неправильным флагом СССР. Он выглядел как красный прямоугольник с белым кругом посередине и черными серпом и молотом внутри. Российские СМИ и официальные лица заявили, что речь идет о стилизации советского флага под нацистский. флаги Великобритании, США и Франции на карте были изображены без искажений.

Вскоре после публикации пост был удален.

На следующий день, 9 июля, в посольстве ФРГ принесли извинения за публикацию карты с искаженным советским флагом.

«Во вчерашней публикации посольства о разделении Германии на четыре оккупационные зоны в 1945 году была использована карта того времени с неверными данными. Мы ни в коем случае не хотели задеть чувства наших подписчиков, поэтому заменили изображение после того, как узнали о допущенной ошибке. Приносим свои извинения», — заявили RTVI в отделе печатей и связей с общественностью диппредставительства.

«Попытка уравнять Третий Рейх и Советский Союз»

Комментируя публикацию посольства ФОГ, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости установить «мотивацию немецких дипломатов». Вариантов появления поста, по ее словам, «не так много».

Одним из вариантом Захарова назвала «глупость сотрудников» посольства Германии. Она отметила, что руководство экс-главы немецкого МИД Анналены Бербок «не могло пройти бесследно».

«Второй — сознательная, а по российским законам — и противозаконная — попытка уравнять Третий Рейх и Советский Союз во Второй мировой войне. Скрестив флаги СССР и Рейха, кто-то будто старается в массовом сознании смешать эти две стороны, фактически — сторону света с абсолютным бесчеловечным злом», — порассуждала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова также предположила, что в посольстве Германии «уже давно перестали работать», поэтому теперь «платят за аутсорсинг русскоязычным гражданам Украины».

«Русофобия, антисоветизм — это их основные козыри»

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил NEWS.ru, что искажение советского флага посольством Германии можно расценить как подготовку к войне.

«Информационные издевки, вместо нашего флага мерзкие знаки. Европа целенаправленно готовится к войне. Германия хочет создать самую мощную армию в Европе. Они информационно готовят население к войне. Антироссийская риторика, отъявленная русофобия, антисоветизм — это их основные козыри в информационном воздействии на население своей страны», — прокомментировал он.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, комментируя публикацию немецкого посольства, предположила, что антироссийская пропаганда будет усиливаться, на это будут выделять дополнительные средства.

«Поэтому, наверное, нам предстоит увидеть еще и не такие картинки. Они будут планово работать над тем, чтобы нашу страну и дальше дискредитировать, причем даже исторически», — сказала депутат в разговоре с «Лентой.ру».

«Плевок в память»

Расценивать как случайность выбор карты с искаженным советским флагом не стоит, считает член комиссии Совета при президенте России по межнациональным отношениям, директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН, член Научного совета РВИО Александр Дюков. В разговоре с aif.ru он назвал публикацию «совершенно осознанным выпадом в адрес России».

«Это плевок в память обо всех жертвах нацистского режима, геноцида на оккупированной советской территории. И это такая вещь, которая выходит за любые дипломатические рамки и нормы», — отметил Александр Дюков.

В связи со случившемся в МИД России следует вызвать посла Германии, чтобы он дал пояснения по поводу публикации искаженного советского флага, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Считаю, что такие намеренные провокации говорят о реваншистских устремлениях и плохой памяти Германии о своих тяжелых исторических уроках», — уверен парламентарий.

О чем забыл Мерц

В начале июня канцлер Германии Фридрих Мерц встретился с президентом США Дональдом Трампом. На совместной пресс-конференции глава немецкого правительства заявил, что Штаты высадкой англо-американских войск в Нормандии «закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма», а потому «в состоянии сделать что-то для завершения украинского конфликта».

«В долгосрочной перспективе, господин президент, это было освобождением моей страны от нацистской диктатуры, и мы знаем, чем обязаны вам», — сказал Мерц.

После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин направил обращение главе бундестага и лидерам пяти фракций из-за заявлений Мерца об итогах Второй мировой войны.

«Говоря об итогах Второй мировой войны, Мерц позволил себе исказить историю, забыв, кто на самом деле освободил мир от нацизма. Это сделал советский многонациональный народ, заплатив высокую цену в 27 млн жизней. Мерца необходимо пригласить в Бундестаг, чтобы он смог восполнить пробелы в памяти и ознакомиться с тем, что написано на стенах Рейхстага и на каком языке», — заявил спикер нижней палаты парламента.

В июне прошлого года президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств заявил: «Как говорил один из известных немецких политических деятелей, после Второй мировой войны Федеративная Республика Германия никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством».