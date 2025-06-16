Участников российского рынка логистики «все понимают», что платить курьерам по 200—300 тыс. — «это чересчур», заявил в интервью РБК глава «Почты России» Михаил Волков. Он отметил, что такие зарплаты приводят к дефициту кадров на рынке труда.

«Мы видим дефицит кадров на рынке труда и особенно в сфере логистики. Все мы с вами читаем новости, что в период высокого сезона зарплата курьера может доходить до 300 тыс. руб. На мой взгляд, это не совсем правильная ситуация. <…> Это плохо для всех», — заявил Волков.

Он отметил, что вместо этого участникам рынка следует создать цифровую платформу для совместного использования курьеров. По его словам, «Почта» «активно развивает это направление» и у нее есть своя курьерская служба, в которой работают 1,6 тыс. курьеров.

Также Волков рассказал, что сейчас в «Почте России» трудится более 80 тыс. почтальонов. При этом глава организации отметил, что для сотрудников не планируется вводить яркую униформу, потому что это будет «лишний раз привлекать к нему [почтальону] внимание, а он несет наличные средства».

Что касается финансового восстановления «Почты России», то она сможет приступить к этому в 2026 году, если в середине 2025-го удастся принять пакет регуляторных мер, который сейчас находится в правительстве.

«Почта России» терпит убытки с 2022 года. В сентябре 2023 года спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что, если вопрос с «Почтой России» будет отложен, то «финансовая дыра превратится в огромную яму, куда все провалится». Вскоре после этого совет директоров «Почты России» принял решение о проведении независимого аудита ее расходов.

В октябре 2023 года Федеральное казначейство проанализировало финансовые результаты «Почты России» за 2022 год и выявило, что отрицательное влияние на них составило 24,5 млрд рублей. Это сопоставимо с убытком группы в 30,4 млрд рублей. Однако в 2023 году ситуация улучшилась, и негативное влияние снизилось до 7,1 млрд рублей.

Глава «Почты» объяснял финансовые трудности компании тем, что около 27 тыс. отделений расположены в сельских и удаленных районах. Большинство из них выполняют лишь социальную функцию и не приносят дохода.

Волков сообщил, что по итогам 2023 года компания вдвое сократила убыток и уменьшила долг на 13,5% (18 млрд рублей). Второй год подряд компания заканчивает с операционной прибылью. Программа оптимизации «Почты России» за два года сэкономила более 70 млрд рублей с учетом отраслевой инфляции, отмечается в статье. Также удалось возобновить работу более 900 сельских отделений, которые ранее были закрыты.

В конце января 2024 года исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова в интервью RTVI заявила, что приватизация «Почты России» сейчас не актуальна. Она отметила, что окончательный вывод можно будет сделать после проверки компании, которая не проводилась уже пять лет.