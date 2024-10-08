Площадь возгорания на нефтяном терминале в Феодосии за сутки увеличилась до 2,5 тыс. кв. метров, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его данным, горят три резервуара с нефтепродуктами.

В двух близлежащих районах временно эвакуировали 1 047 человек.

«Для обеспечения безопасности людей, проживающих недалеко от места ЧС — в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей, была проведена временная эвакуация в пункты временного размещения 1047 человек»,— сообщил глава городской администрации Игорь Ткаченко.

По его словам, после регистрации и осмотра медиками людей разместили в гостиницах и пансионатах города

«Благодарю предпринимателей, которые откликнулись и смогли оказать помощь по размещению», — написал он в телеграм-канале.

По словам Ткаченко, работы по ликвидации пожара продолжаются, все задействованные службы находятся на оперативной связи со штабом.

Мэр ранее говорил, что в связи с работами по тушению пожара временно закрыт один из трех съездов с трассы «Таврида» в Крыму, ведет к побережью в районе Феодосии.

«Будут работать съезды в районе села Первомайского и поселка Приморского», — отметил он.

Ткаченко также анонсировал изменения в движении троллейбусов и отмене нескольких рейсов.

Утром 7 октября пожар произошел утром на нефтебазе в Феодосии на юго-востоке Крыма. По словам мэра города, было эвакуировано около 300 человек, людей направили в пункты временного размещения (ПВР). Советник главы Крыма говорил, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.