По уголовному делу о хищении средств Минэнерго в отношении замминистра энергетики Сергея Мочальникова арестованы еще два человека — руководитель Кузбасского филиала государственного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов «ГУРШ» Асельдир Раджабов и бывшая замдиректора «ГУРШ» Наталья Конева.

Как сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы, ходатайства органов предварительного расследования удовлетворил Никулинский районный суд. По данным «Интерфакса», оба фигуранта арестованы до 24 декабря.

Сумма ущерба по делу Мочальникова, которое связано с хищением средств при ликвидации убыточных шахт, превышает 170 млн рублей, сообщили агентству ТАСС в правоохранительных органах.

«Сумма ущерба, по версии следствия, превышает 170 млн рублей. В деле могут появиться новые эпизоды, поэтому указанная сумма может увеличиться», — сказал собеседник агентства.

Помимо Раджабова и Коневой, по делу о хищении средств в ходе ликвидации убыточных шахт проходят сам Молчальников, экс-замминистра энергетики Анатолий Яновский, гендиректор ФГБУ «ГУРШ» Андрей Моисеенков, собственник компании «Шахтастрой» Олег Фокин, директор и учредитель компании «Еврострой» Дживан Барбарян, бенефициар получавших госконтракты от ГУРШ компаний Роберт Шагинян, а также Сергей Игнатов.

Обвиняемые по делу о мошенничестве, по версии следствия, систематически занимались хищением средств, выделенных из бюджета для проведения работ по ликвидации неперспективных и убыточных угольных шахт и разрезов. В рамках проведенной проверки выяснилось, что часть запланированных работ не была выполнена или не соответствовала надлежащему качеству.

Подозреваемые направляли в Министерство энергетики документы, в которых были указаны заведомо неверные данные как о качестве, так и о количестве проведенных работ, отмечает ТАСС.

Сам Мочальников, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями, 25 октября был отправлен под домашний арест на два месяца. Мочальников также подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.