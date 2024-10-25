Заместитель министра энергетики России Сергей Мочальников подозревается в том, что он вместе с еще тремя фигурантами дела о мошенничестве договорился о ликвидации убыточных угольных шахт, но работы не были выполнены. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, замглавы Минэнерго подозревается в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Помимо него, также задержаны бывший заместитель министра энергетики и два заместителя директора бюджетного учреждения, чье название не приводится.

«Они подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Кроме того, действующий заместитель министра подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями», — сообщила Волк.

По версии следствия, в 2014—2023 годах высокопоставленные представители Минэнерго подписали контракты о выполнении подрядных работ по «ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов», но они «были проведены не в полном объеме».

Против всех четверых возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств в особо крупном размере, против Мочальникова также возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Накануне сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Яновского по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Позднее стало известно о задержании Мочальникова.

РБК со ссылкой на источники сообщал, что полиция задержала еще четверых сотрудников Минэнерго, а показания на Яновского дали представители угольной отрасли, которые были задержаны летом. Ущерб по делу, по данным собеседников издания, составил более 500 млн рублей.

Действия силовиков, уточняет РБК, связаны с делом директора ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ, подчиняется Минэнерго) Андрея Моисеенкова, арестованного летом. По версии следствия, предприятие Моисеенкова получило средства из бюджета на ликвидацию Кизеловского бассейна в Пермском крае, но часть работ оказалась выполнена лишь «на бумаге». Также был арестован бенефициар компаний, получавших госконтракты от ГУРШ, Роберт Шагинян.

О том, что показания против Яновского могли дать Шагинян и Моисеенков, ранее сообщал SHOT. По данным канала, предприятие Моисеенкова получило десятки миллиардов рублей, в том числе — на ликвидацию Кизеловского бассейна в Пермском крае, где не была выполнена часть работ, заявленных в документах.