Президент России Владимир Путин поручил направить в Иран несколько бортов МЧС для помощи в тушении пожара, возникшего в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Об этом сообщило российское посольство в Тегеране.

«Посольство сообщает, что в ответ на обращение иранских партнеров президентом России В.В. Путиным принято решение о срочном направлении в Иран нескольких бортов МЧС России, укомплектованных опытными профессионалами для помощи в тушении пожара в порту Шахид-Раджаи», — говорится в сообщении в телеграм-канале диппредставительства.

МЧС уточнило, что в Иран будут направлены два борта: самолет-амфибия Бе-200ЧС и Ил-76.

Сильный взрыв в крупнейшем торговом порту Ирана Шахид-Раджаи произошел 26 апреля. По последним данным, в результате погибли 28 человек, более 1,2 тыс. пострадали. После взрыва в порту начался пожар, который продолжают тушить спустя сутки после ЧП. В домах в радиусе нескольких километров выбило окна.

В иранском правительстве заявили, что взрыв произошел на складе с химикатами. По данным The New York Times, в порту взорвался перхлорат натрия — вещество, используемое при производстве твердого ракетного топлива. В то же время в Минобороны страны заявили, что импортные или экспортные грузы военного назначения на месте ЧП отсутствовали.