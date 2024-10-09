Верховный суд Бразилии отменил запрет на работу в стране соцсети X, который действовал с 30 августа. В опубликованном 8 октября решении судьи Александра де Мораеса сказано, что оно вступает в силу немедленно, поручено обеспечить разблокировку в течение суток.

«Возобновление деятельности X на территории страны обусловлено исключительно полным соблюдением бразильского законодательства и абсолютным выполнением решений судебных органов из уважения к национальному суверенитету», — говорится в документе.

В постановлении перечислено, что после приостановки деятельности X в Бразилии, с 18 сентября по 4 октября, компания X BRASIL INTERNET LTDA последовательно отчитывалась о выполнении постановлений суда, в том числе о блокировке некоторых аккаунтов и полной уплате штрафов на общую сумму 28,6 млн реалов (почти $5,2 млн).

Бразильский министр связи Жуселину Фильо назвал «победой для страны» решение X выплатить непогашенные штрафы и подстроиться под бразильские законы.

Команда X по международным правительственным делам написала на своей странице 9 сентября, что платформа «с гордостью возвращается в Бразилию», сопроводив пост обещанием продолжить «защищать свободу слова в рамках закона везде, где работаем».

Конфликт с Илоном Маском

Перед августовской блокировкой X публичный спор между судьей Мораесом и владельцем платформы, американским бизнесменом Илоном Маском, продолжался несколько месяцев. Власти Бразилии обвиняли соцсеть в невыполнении «законных требований» о блокировке определенных аккаунтов, которые связывают в распространении «фейковых новостей» и сообщений с языком вражды. Платформа в ответ закрыла все свои бразильские офисы, посчитав, что ее подвергают «цензуре», хотя сама соцсеть оставалась доступной для пользователей.

Поводом для решения о блокировке X в августе стал отказ Маска назначить официального представителя платформы в Бразилии. Тогда же из-за неоплаченных штрафов судья Мораес постановил заморозить финансовые активы спутниковой сети Starlink, также принадлежащей бизнесмену.

Маск в одном из постов назвал Мораеса «диктатором». Он также пригрозил, что будет в ответ добиваться ареста имущества и государственных активов Бразилии на территории США. «Надеюсь, [президенту Бразилии] Луле [да Силве] понравится летать коммерческими рейсами», — написал он.

В этом конфликте позицию Маска о недопустимости «подрывать свободу слова» поддержали сторонники бывшего крайне правого президента Бразилии Жаира Болсонару, который правил с 2019 по 2022 год. Местные СМИ писали, что миллиардер считал требования по блокировке их аккаунтов антиконституционными.