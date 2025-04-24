Суд в Санкт-Петербурге приговорил к 7 годам и 7 месяцам колонии местного жителя, укравшего в магазине 140 яиц. О приговоре 24 апреля сообщила городская прокуратура. Из-за столь сурового приговора новость широко разошлась в СМИ и телеграм-каналах. Чем объясняется решение суда — в материале RTVI.

В релизе прокуратуры говорится, что утром 26 ноября 2023 года неоднократно судимый 34-летний Руслан Глехштейн похитил из магазина на улице Маршала Тухачевского 14 упаковок куриных яиц — по десятку в каждой. Сумма ущерба составила 1,7 тыс. рублей.

Во время предварительного следствия мужчина рассказал, что часть яиц съел дома сам, а часть раздал знакомым. О мотивах Глехштейна в сообщении не говорится. Подсудимого признали виновным в грабеже, то есть открытом хищении чужого имущества (ч. 1 ст. 161 УК).

«С учетом позиции государственного обвинителя виновному по совокупности преступлений назначено наказание в виде 7 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — заключила прокуратура без дальнейших пояснений.

Позднее в пресс-службе ведомства уточнили ТАСС, что приговор Глехштейну непосредственно за грабеж составил 1,5 года лишения свободы, но к нему добавили наказание за прошлые преступления фигуранта.

В практике российских судов были случаи, когда фигуранты дел об убийствах и взятках получали меньшие сроки. В августе 2024 года суд в подмосковной Электростали приговорил бывшую журналистку РБК Оксану Гончарову к семи годам колонии по делу об убийстве гражданского мужа (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Присяжные сочли, что она заслуживает снисхождения. В середине апреля бывший начальник главного управления связи Вооруженных сил генерал Вадим Шамарин получил семь лет колонии по делу о получении взятки в размере 36 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК).

В прокуратуре пояснили, что в 2009 году Глехштейну назначили штраф за угон автомобиля, а в 2019 году он получил 7 лет и 2 месяца условно за незаконные производство и оборот наркотиков.

Как пишет «Российская газета» («РГ») со ссылкой на информированный источник, Глехштейна тогда задержали за продажу амфетамина и нашли у него дома гашиш и другие наркотики. Условное наказание он получил потому, что написал явку с повинной и во всем раскаялся. Ему также назначили испытательный срок на 5 лет.

В январе 2023 года Глехштейн получил уже реальный срок — год лишения свободы за угон, неправомерное завладение автомобильным номером и кражу. С учетом нахождения под стражей срок отбытия наказания закончился в марте того же года, и мужчина вышел на свободу.

Как отмечает «РГ», осенью 2023 года, когда Глехштейн вынес 14 упаковок яиц из магазина, еще действовал его условный срок по старому делу. В марте 2025-го Калининский суд Петербурга приговорил Глехштейна к двум годам лишения свободы за кражу.

«С учетом сложения наказания с неотбытым приговором 2019 года назначенный срок составил 7,5 года колонии строгого режима», — говорится в сообщении ТАСС.

Таким образом, финальный приговор, с учетом кражи яиц, составил 7 лет и 7 месяцев колонии строгого режима.

RT, ознакомившись с материалами дела, сообщает, что после ограбления магазина рецидивист сам сдался полиции. «Суд счел это смягчающими обстоятельствами, но были и отягчающие — несколько судимостей», — говорится в публикации.

У осужденного петербуржца есть на иждивении малолетний ребенок, добавил RT. Среди его прошлых преступлений телеканал также упоминает уничтожение документов.