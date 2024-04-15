Женский волейбольный клуб «Динамо Москва» после проигрыша в полуфинале российской Суперлиги калининградскому «Локомотиву» обвинил соперниц в пропаганде ЛГБТ*. Публикация под названием «Хватит это терпеть!» о «неподобающем» поведении спортсменок «Локомотива» появилась на сайте «Динамо» 15 апреля в специальном разделе сайта «Открытая площадка», где, как отмечается в описании, «допускается дискуссия и не выбрасываются в мусорную корзину острые вопросы».

«К нашему стыду, в трансляциях волейбольных матчей крупным планом демонстрируются чудовищные жесты, имитирующие половой акт в исполнении игроков калининградского «Локомотива», направленные в сторону команд соперников, однополые поцелуи в губы и прочие мерзости», — говорится в материале.

Кроме того, автор публикации выразил недовольство тем, что на протяжении целого сезона судьи «не сделали ни одного даже замечания за подобное поведение, которое однозначно квалифицируется, как безнаказанность и вседозволенность в демонстрации полнейшего пренебрежения культурой и моральными ценностями нашей страны».

Материал сопровождают скриншоты с игры, на которых запечатлены обнимающиеся волейболистки Юлия Бровкина и турчанка Эбрар Каракурт, а также фотографии из соцсетей, на которых спортсменки «Локомотива» праздновали Хэллоуин. Костюмы, в которых девушки запечатлены на снимках, автор назвал «сатанинскими обличьями».

Согласно информации на сайте, разделом «Открытая площадка» руководит бывшая российская волейболистка и советник гендиректора московского «Динамо» Елена Година. По версии российских СМИ, в том числе РБК, RT и Sports.ru, именно она является автором материала. В комментариях к публикации многие пользователи раскритиковали Годину и ее статью, посчитав подобные высказывания результатом зависти и неспособности достойно принять поражение.

Позднее генеральный директор «Динамо» Владимир Зиничев подтвердил, что статью с обвинением спортсменок «Локомотива» в демонстрации жестов ЛГБТ* опубликовала Елена Година. По его словам, после публикации материала ему с претензиями звонил гендиректор калининградского клуба Александр Косырьков.

«На что я ему ответил: мы же не рисовали фотографии, которые выложила Лена. Что выложила — то есть. А что касается выводов, то это позиция Елены Годиной. Она имеет на него полное право, она авторитетный человек в спорте», — заявил Зиничев.

Он также отметил, что на протяжении всей серии соперники проявляли к «Динамо» «неуважительное отношение».

Кроме того, 15 апреля на сайте волейбольного клуба появилось официальное заявление, в котором спортсменки «Динамо» выразили сожаление за несдержанность «в ответ на не прекращавшиеся провокации со стороны игроков команды соперника». Они пообещали, что на сайте вскоре будет «размещена детальная информация, где будут представлены эпизоды неспортивного поведения соперников».

Позднее клуб опубликовал в своем телеграм-канале видео, которое сопровождается подписью «эпизоды неспортивного поведения соперников во время полуфинальной серии PARI Cуперлиги».

Вечером 15 апреля «Локомотив» впервые отреагировал на обвинения в свой адрес со стороны московского «Динамо». «Спасибо ЖВК «Динамо» за эмоции! Отличный получился полуфинал! Настоящее украшение всего чемпионата», — говорится в официальном телеграм-канале клуба. «Локомотив» также сделал репост видео, которое опубликовало «Динамо».

Команды московского «Динамо» и калининградского «Локомотива» встретились в полуфинальном матче женской волейбольной Суперлиги 14 апреля. Со счетом 3:2 победу одержал калининградский клуб. В конце матча представительница «Локомотива» Каракурт упала на колени и эмоционально прокричала что-то в сторону проигравшей команды. В ответ на это капитан «Динамо» Наталия Гончарова показала сопернице средний палец.

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ* в России

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал пакет законов о полном запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений», педофилии, распространения информации об ЛГБТ* и смене пола среди россиян всех возрастов. Запрет касается интернета, СМИ, книг, аудио- и видеопродукции, рекламы и продажи товаров.

В ноябре 2023 года Верховный суд России признал «международное движение ЛГБТ*» экстремистским и запретил его деятельность на территории страны. Иск об этом подавал Минюст, утверждавший, что в деятельности ЛГБТ*-движения «выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

В марте 2024 года Росфинмониторинг внес «международное общественное движение ЛГБТ»* и его структурные подразделения в реестр экстремистских и террористических организаций.

*решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России