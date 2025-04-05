Спасатели в Бангкоке нашли 15 тел погибших под руинами 30-этажного здания Управления генерального аудитора, которое рухнуло в результате землетрясения 28 марта. Об этом пишет газета Bangkok Post.

Издание отмечает, что одно из тел было обнаружено под руинами в ночь на 5 апреля, около 2:30. Однако извлечь его пока не смогли — для этого необходимо расчистить больше завалов.

Спасатели беспрерывно работают в зоне С, которая объединяла здание и автостоянку. Bangkok Post указывает, что в этой зоне с помощью экскаватора рыли котлован. В день землетрясения отсюда бежала большая часть людей. Газета предполагает, что по итогам раскопок в этой зоне могут быть найдены тела рабочих.

По данным на вечер 5 апреля, 15 человек погибли — восемь мужчин и семь женщин. Еще 19 человек получили травмы, из них 11 выписали из больниц, а восемь продолжают проходить лечение. Bangkok Post пишет, что 79 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Корреспондент ТАСС с места событий уточнил, что поисково-спасательная операция в районе Чатучак на севере Бангкока продолжается ровно неделю. По его данным, без вести пропавшими числятся 60 человек.

Ситуация с поисками осложняет высокая температура воздуха в столице Таиланда — она прогревается до +35 градусов. Недалеко от рухнувшего здания развернуты полевые кухни, спасателей обеспечивают водой. Также на месте происшествия работают психологи — они консультируют родственников пропавших без вести.

После разрушения осталось 40 тыс. тонн обломков. Эксперты считают, что устранения завалов потребуется от 30 до 60 дней. Мэр Бангкока Чатчат Ситтипхан указал, что в ночь на 5 апреля поисково-спасательная операция была сосредоточена в зоне, где обнаружили признаки жизни.

«Мы слышали звуки, которые, по-видимому, свидетельствовали о выживших. Однако как только мы начали копать глубже, бетонные плиты стали препятствовать доступу. К полуночи мы пришли к выводу, что у нас нет возможности продвинуться дальше», — цитирует его ТАСС.

Два правительственных учреждения собрали образцы стали разных размеров с места происшествия и отправили их на лабораторные испытания, чтобы проверить, соответствуют ли они стандартам.

28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое также затронуло Бангкок. Экстренные службы и очевидцы в двух странах сообщили о нескольких жертвах, десятках раненых и оказавшихся под завалами. В столице Таиланда обрушился недостроенный небоскреб, в котором планировалось 30 этажей.

Строящееся 30-этажное здание стало единственной высоткой в Бангкоке, обрушившейся после землетрясения.