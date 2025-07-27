В Крыму полицейские задержали диджея Павла Короткого, который поставил на дискотеке в сельском клубе песню Верки Сердючки, сообщает телеграм-канал «Крымский СМЕРШ». Мужчина принес извинения за свои действия.

26 июля в клубе «Атмосфера» в селе Песчаное Бахчисарайского района Короткий поставил песню Сердючки (сценический псевдоним украинского певца Андрея Данилко) «Гуляночка».

Композицию выключили на середине по требованию одного из посетителей. «Крымский СМЕРШ» пишет, что на Короткого и на директора «Атмосферы» были составлены протоколы о дискредитации армии, а информация о том, что композицию якобы заказала некая девушка, не подтвердилась: «Она [песня] была в плейлисте».

В самом клубе заявили, что Короткий работал у них один день и «больше он работать диджеем в Крыму не будет», а весь персонал заведения считает полуостров российским.

Руководство клуба заявило «Осторожно, новости», что диджей, который поставил трек Верки Сердючки, действительно работал на подмене, с ним прекратили работу. Директор «Атмосферы» также добавил, что лично написал заявление на диджея.

Сам Короткий принес извинения. По его словам, он сделал так «по глупости, как-то отвлекся».

«В ночь на 26-е число поставил песню Верки Сердючки “Ще не вмерла Украина”. Признаю, что то, что я это сделал, было неправильно. Приношу свои искренние извинения перед всеми. Политику России поддерживаю, специальную военную операцию поддерживаю. Простите, что так получилось, реально не хотел. <…> Извините, пожалуйста, что так произошло», — сообщил диджей.

В августе 2022 года Ленинский районный суд Крыма арестовал на 10 суток диджея Юрия Радионова, который поставил в кафе «Краб» крымского города Щелкино песню «Дикое поле» украинского рэпера YARMAK.

В суде заявили, что Радионов включил песню с клипом, в котором демонстрировалась символика украинского батальона «Азов»*, выразив таким образом «явное неуважение к обществу». Его признали виновным в демонстрации нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП). Во время заседания диджей частично признал вину и заявил, что не знал содержания песни и клипа к ней.

* признан в России террористической организацией и запрещен