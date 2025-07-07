В ночь на 7 июля дежурные средства ПВО сбили 91 украинский беспилотник, сообщило Минобороны. В результате атаки дрона-камикадзе пострадала жительница Брянской области, а под Воронежом из-за падения обломков БПЛА задержались несколько поездов. Что известно о ночной атаке — в материале RTVI.

Над российскими регионами ночью уничтожили 91 БПЛА самолетного типа, отчитались в Минобороны. Больше всего, 20 аппаратов, сбили в Белгородской области, 14 — в Курской, девять — в Липецкой области. По восемь дронов перехватили над Брянской и Воронежской областями, а также над Московским регионом, семь беспилотников сбили над акваторией Черного моря.

По три аппарата сбили над Новгородской, Тверской, Ленинградской и Тамбовской областями, два над Орловской, еще по одному уничтожили над Владимирской областью, Краснодарским краем и Крымом.

«Враг подло и бесчеловечно атакует»

В результате ночной атаки ВСУ пострадала жительница Брянской области, написал в телеграм-канале губернатор Александр Богомаз. Украинские дроны-камикадзе ударили по селу Каменский Хутор Климовского района.

«В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранена мирная жительница», — уточнил глава региона.

Пострадавшую уже доставили в больницу. Медики оказали ей помощь, губернатор пожелал женщине скорейшего выздоровления.

«Уважаемые жители! Враг подло и бесчеловечно атакует наше приграничье, совершая варварские действия против мирных граждан. Будьте осторожны и бдительны!» — призвал Александр Богомаз.

Раненые и погибшие под Белгородом

Дрон ВСУ атаковал «Газель» в селе Борисовка Волоконовского района, написал в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мужчину со множественными осколочными ранениями лица, рук и ног бойцы подразделения „Орлан“ вывезли и передали бригаде скорой помощи. В настоящее время пострадавшего доставляют в областную клиническую больницу», — уточнил он.

По словам Гладкова, в результате атак украинских беспилотников за последние сутки погибли как минимум два человека.

«На участке автодороги Шебекино — Белгород в результате атаки дрона на легковой автомобиль погибли два мирных жителя. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте. Машина полностью уничтожена огнем», — заявил глава региона.

Гладков назвал минувшую неделю тяжелой, отметив увеличение числа атак украинских дронов. По словам губернатора, за это время пострадали 30 человек, включая троих детей.

«Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается, и мы очень надеемся на быстрое выздоровление раненых», — добавил белгородский губернатор.

Задержки поездов

Об опасности атаки БПЛА в Воронежской области губернатор Александр Гусев сообщил еще накануне вечером. Он призвал жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от МЧС и регионального правительства.

Об уничтожении первых беспилотников Гусев написал в 00:18. Утром он дополнил информацию о последствиях ударов БПЛА.

«По предварительным данным, пострадавших нет. В одном из муниципалитетов на юге области из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути были на короткое время задержаны несколько поездов. К настоящему моменту движение поездов восстановлено по расписанию», — написал Александр Гусев.

В 07:27 опасность атаки БПЛА в Воронежской области отменили.

Удар по НПЗ на Кубани

На территории Ильинского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе упали обломки беспилотников, сообщили утром 7 июля в Оперштабе Краснодарского края.

«Сообщение о происшествии поступило от диспетчера нефтеперерабатывающего завода ночью 7 июля. Обломки беспилотника упали на территории одного из технологических цехов предприятия. Пострадавших нет, видимых повреждений объектов НПЗ, а также возгораний, задымления — нет», — добавили в оперативном штабе региона.

На место происшествия прибыли оперативники и сотрудники экстренных служб.

Последствия в других регионах

В результате удара по Липецкой области жертв и пострадавших нет, написал губернатор Игорь Артамонов. Он назвал очередную атаку ВСУ массированной.

«В Липецке обломками беспилотников повреждены кровля частного дома и припаркованный рядом автомобиль. Также БПЛА попал в строящуюся нежилую многоэтажку. Мэрии уже поручено в кратчайшие сроки оценить ущерб, чтобы немедленно приступить к восстановительным работам и оказать помощь горожанам», — отметил Артамонов.

По его словам, ситуация находится под контролем, а сотрудники экстренных служб оперативно отрабатывают все сигналы об обнаружении обломков беспилотников.

Накануне вечером губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил об уничтожении трех БПЛА в Бологовском округе. В результате происшествия никто не пострадал, здания и сооружения повреждений не получили.

Нет разрушений и пострадавших в результате атаки на Новгородскую область, написал врио губернатора Александр Дронов.

«Низкий поклон военнослужащим, стоящим на защите нашей Родины», — отметил он.

Накануне днем в Ленинградской области объявили опасность БПЛА. Губернатор Александр Дрозденко предупреждал о возможном понижении сигнала с 4G до 2G. Позже он сообщил об уничтожении двух беспилотников в Киришском районе, а утром написал об очередных нейтрализованных аппаратах.

«В Лужском районе средствами РЭБ ночью подавлены БПЛА. Жертв и разрушений нет. Благодарю ПВО за надежную защиту неба», — написал Дрозденко в телеграм-канале.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев отметил, что в результате атаки БПЛА пострадавших и материального ущерба нет.