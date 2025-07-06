Два человека погибли днем 6 июля в Белгородской области при ударе украинского дрона по движущемуся автомобилю. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он также выразил соболезнования близким погибших.

По его словам, погибшие — это водитель-мужчина и его пассажир, личность которого еще устанавливают. Белгородский губернатор подчеркнул, что удар беспилотником по легковой машине был нанесен целенаправленно.

ЧП произошло на участке автомобильной трассы между Шебекино и Белгородом. После атаки беспилотника оба находившихся в машине человека погибли, а сама она полностью сгорела.

«Еще один трагический день для нашего региона. От себя лично и от имени всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования всем родным и близким… Это тяжёлая потеря для всех нас», — написал Гладков.

Днем 6 июля ВСУ продолжают атаковать российские регионы с помощью беспилотников. За последние часы ПВО сбила шесть дронов, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своем телеграм-канале.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в Киришском районе системы ПВО сбили два беспилотника, жертв и разрушений нет.

Последние дни многие российские аэропорты из-за угрозы атаки БПЛА периодически прекращают отправку и прием авиарейсов, из-за чего там скопились тысячи пассажиров. По предварительным данным, отменено свыше 280 рейсов.

В Ассоциации туроператоров России констатировали, что транспортное сообщение между Москвой и Санкт-Петербургом фактически парализовано, поскольку Пулково не может восстановить работу из-за продолжающихся налетов, а билеты на поезда разобраны. Кроме того, массовые задержки и отмены рейсов зафиксированы в столичном Шереметьево.

Среди тех, кто застрял в петербургской воздушной гавани, оказался депутат Госдумы Сергей Боярский: «Сейчас нахожусь в Пулково в надежде вылететь в Москву, ситуация в аэропорту напряженная».

В ночь на 6 июля над российскими регионами было сбито 120 беспилотников, а в Новороссийске объявляли тревогу из-за приближения безэкипажных катеров.