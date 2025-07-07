В ночь на 7 июля средства противовоздушной обороны сбили 91 беспилотник Вооруженных сил Украины над 14 российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего, 20 дронов, было уничтожено над территорией Белгородской области. 14 беспилотников ликвидировали над Курской областью, 9 — над Липецкой областью, по 8 — над Брянской, Воронежской областями и Московским регионом, 7 дронов — над акваторией Черного моря, по 3 — над Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областями, 2 — над Орловской областью, и по одному — над Владимирской областью, Краснодарским крае и Крымом.

Накануне в результате атаки БПЛА два человека погибли в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что погибшие — это водитель-мужчина и его пассажир. По его словам, удар беспилотником по легковой машине был нанесен целенаправленно.

Кроме того, 6 июля ПВО сбила шесть дронов, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.

Последние дни многие российские аэропорты из-за угрозы атаки БПЛА периодически прекращают отправку и прием авиарейсов, из-за чего там скопились тысячи пассажиров. По предварительным данным, отменено свыше 280 рейсов.

В Ассоциации туроператоров России сообщали, что транспортное сообщение между Москвой и Санкт-Петербургом фактически парализовано, так как аэропорт Пулково не может восстановить работу из-за продолжающихся налетов, а билеты на поезда разобраны. Массовые задержки и отмены рейсов были зафиксированы в московском Шереметьево.