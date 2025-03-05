Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Анатолий Фенин двумя неделями ранее подал иск в суд в попытке оспорить свое увольнение с должности директора муниципальной фирмы по строительству лечебно-оздоровительного комплекса. Это следует из карточки дела на сайте районного суда.

Согласно данным, иск был подан 21 февраля и принят к производству 24-го. Заседание по делу назначили на 12 марта.

Ответчиком указано АО «Объединенная дирекция по строительству лечебно- оздоровительного комплекса в Завьяловском районе». Согласно открытым источникам, Фенин возглавлял предприятие с 2018 года. Дата его увольнения неизвестна, в суде также не смогли уточнить это ТАСС.

О том, что именно Фенин был задержан как подозреваемый в убийстве, ТАСС ранее сообщили в силовых структурах. Согласно СМИ, Фенин является «бывшим подчиненным» главы Завяловского района Николая Онищенко, застреленного при выходе из кафе в селе Завьялово 4 марта.

Как ранее сказал источник в Следственном комитете, конфликт из-за отстранения подозреваемого от должности директора АО мог стать мотивом преступления.

«Вести» передавали, что Фенин якобы выслеживал жертву около получаса, затем застрелил из охотничьего ружья и попытался покончить с собой. Телеграм-канал «112» писал, что между мужчинами якобы был давний конфликт.

После попытки суицида Фенин находится в реанимации в тяжелом состоянии, он в сознании, но не может воспринимать информацию и контактировать с окружающими, сообщили ТАСС в региональном следственном управлении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство), максимальное наказание по статье — 15 лет тюрьмы.

Николаю Онищенко был 51 год. Он возглавлял районную администрацию с 2022 года. После его убийства губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что врио главы района станет один из заместителей Онищенко.

Похороны Онищенко состоятся 7 марта, время и место пока не уточняются.