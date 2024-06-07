Подозреваемый в убийстве москвича Константина Балишанского впал в кому, сообщили источники РИА Новости. 6 июня при задержании он оказал сопротивление силовикам и был ранен тяжело ранен в голову.

О том, что подозреваемый в убийстве находится в коме также сообщал Shot со ссылкой на источники. По данным телеграм-канала, задержанного мужчину зовут Андрей Демин. При задержании его серьезно ранили в затылок, но он выжил и был доставлен в больницу, где врачи провели ему операцию и извлекли «одну пулю, вторая прошла на вылет». Как пишет Shot, подозреваемый подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и находится в реанимации, а у его палаты «дежурит охрана».

Днем 6 июня в районе Фили-Давыдково в Москве было обнаружено тело 34-летнего Константина Балишанского, который работал сисадмином в компании своего отца, главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского.

Стрелок начал преследовать жертву на улице Алексея Свиридова в Москве. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом Mash, видно, как Балишанский пытается убежать и спрятаться за припаркованным автомобилем, а за ним гонится мужчина, стреляющий из автомата.

Очевидцы сообщили RTVI, что предполагаемый стрелок пробежал через парк в Матвеевском, дошел до круглого дома на Нежинской улице, где завязалась стрельба, а затем двинулся в сторону ТЦ «Квартал». На Матвеевской улице его задержали.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и незаконном хранении оружия (ст. 222 УК). Расследованием занимается первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве.