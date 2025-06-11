Кавалер четырех орденов Мужества подполковник Константин Фролов (позывной «Палач») признал вину в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ». Он стал фигурантом уголовного дела о махинациях с оформлением фиктивных ранений военнослужащих для получения выплат и освобождения от службы в зоне боевых действий на Украине.

По данным «Коммерсанта», Фролов дал признательные показания против своего бывшего командира — полковника Артема Городилова, экс-главы 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Оба офицера были арестованы год назад и остаются под стражей. Следствие утверждает, что за каждое фиктивное ранение фигурантам выплачивалось до 3 млн рублей.

Согласно материалам суда, Фролов активно сотрудничал со следствием, в том числе раскрыл подробности мошеннической схемы. Несмотря на многочисленные государственные награды, среди которых четыре ордена Мужества и две медали «За отвагу», а также сведения о семи ранениях, суд отказал в изменении меры пресечения из-за возможного давления на других фигурантов.

Кроме того, следствие зафиксировало, что Фролов, находясь в СИЗО «Медведь», созванивался с подельником, чтобы «уточнить определенные сведения». В связи с этим судьи постановили, что «иные меры пресечения, не связанные с лишением свободы, не смогут обеспечить надлежащего поведения» обвиняемых, пишет «Коммерсантъ».

Ранее в соцсетях развернулась масштабная кампания в поддержку Фролова: его называли командиром самой результативной снайперской группы, однако официальные источники сообщали, что он работал преподавателем Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского и управлял БПЛА, доставляя гуманитарную помощь. Весной 2024 года он спас группу военнослужащих, среди которых были раненые, указывает «Коммерсантъ».

Если условия досудебной сделки будут выполнены, дело может быть рассмотрено в особом порядке — без проведения судебного следствия и с гарантией минимального срока наказания.

Между тем, внимание следователей привлек и бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Олег Фролов, ранее возглавлявший Академию Можайского и Главное управление вооружения Минобороны. В СМИ его называют отцом подполковника, однако адвокат подтвердить или опровергнуть родство отказался. Фролов-старший проходит по другому делу о хищении более 435 млн рублей при создании барокомплекса, свою вину он отрицает.