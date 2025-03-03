Полиция ликвидировала нелегальное подпольное агентство по найму нянь и сиделок из Юго-Восточной Азии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, женщинам предоставлялось приглашение на въезд в Россию по фиктивным трудовым договорам на работу по профессии преподавателя. Затем они трудоустраивались нянями и сиделками в Москве и Петербурге.

«Установлен предполагаемый организатор нелегального бизнеса. Им оказалась 45-летняя женщина, у которой, помимо российского, имеется гражданство еще двух государств», — рассказала Волк.

По ее словам, задержанная каждый месяц собирала с клиентов по 120-140 тыс. рублей в качестве оплаты за работу своих нелегальных сотрудниц, чей средний заработок составлял 80 тыс. рублей. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК (организация незаконной миграции; максимальное наказание — 10 лет лишения свободы).

В ходе масштабной серии обысков силовики изъяли средства связи, электронные носители информации и различные документы, связанные с деятельностью агентства. Отмечается, что подпольное предприятие занималось этой работой на протяжении десяти лет и легализовало около 300 выходцев из Юго-Восточной Азии.

Организатора нелегального бизнеса поместили под домашний арест. Шестеро работниц агентства были доставлены в отдел полиции, решается вопрос об их выдворении за пределы страны в связи с нарушением миграционного законодательства.

В октябре 2024 года Госдумы приняла пакет законов, ужесточающих наказания за правонарушения в сфере миграции. В частности, был установлен штраф в размере до 5 млн рублей и наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет за организацию незаконной миграции организованной группой лиц.

Помимо этого, была усилена ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов и фиктивную регистрацию иностранных граждан. В соответствии с новыми правилами, наказанием за такое правонарушение может стать лишение свободы на срок до шести лет, а также штраф для юридических лиц в размере до 10 млн рублей с конфискацией имущества. При повторном нарушении может грозить штраф до 60 млн рублей.