Европейские союзники Украины с «осторожным оптимизмом» ожидают, что избранный президент США Дональд Трамп не будет принуждать Киев к «преждевременным» переговорам с Россией. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Чувство осторожного облечения» возникло в европейских столицах после серии частных закрытых переговоров с членами команды Трампа, говорят собеседники агентства. Партнеры Вашингтона на этих встречах пытались обосновать необходимость и дальше поддерживать Киев.

По словам источников, американская сторона прислушалась как минимум к двум аргументам европейцев: оставив Украину без поддержки, Трамп «подвергнется унижению», как в случае с хаотичным выводом войск из Афганистана, а также подтолкнет Китай к «более агрессивным шагам». Обмен мнениями повышает вероятность того, что новая администрация США до начала переговоров поможет Украине «вернуться к позиции силы», говорят источники Bloomberg.

Агентство отмечает, что Трамп оказался более гибким, чем считали в Европе. Его предвыборная риторика о завершении военных действий на Украине «за 24 часа» сошла на нет. Во время личных встреч и в телефонных разговорах он «задавал умные вопросы» о конфликте и выразил заинтересованность в том, чтобы мирные переговоры прошли под его контролем. В то же время создалось впечатление, что Трамп «не слишком заинтересован в судьбе Украины или не осознает стратегической важности конфликта для интересов США», говорят собеседники Bloomberg.

Вероятные действия Трампа после инаугурации по-прежнему невозможно предугадать, отмечают участники закрытых встреч. Избранный президент имеет обыкновение отвергать советы или менять мнение в последнюю минуту. Однако команда Трампа осознает, «к чему может привести поражение», заявляют источники агентства.

«Когда дело доходит до поиска решения, существует понимание того, что любая сделка должна в той или иной форме включать гарантии безопасности для Киева», — утверждают знакомые с дискуссиями люди. При этом они сомневаются, что Трамп будет продвигать членство Украины в НАТО.

В начале января избранный президент США объявил о подготовке к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Трамп подчеркнул, что это может произойти после его официального вступления в должность 20 января. Будущий помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц позже заявил, что телефонный разговор между Трампом и Путиным ожидается в «ближайшие дни и недели».

Сам американский лидер заявил о желании встретиться с российским коллегой как можно скорее. Говоря о плане прекращения конфликта, Трамп заявил, что «есть только одна стратегия, и она зависит от Путина». Швейцария выразила готовность организовать встречу двух лидеров на своей территории. В Кремле заявили, что приветствуют готовность Трампа к встрече с Путиным, но подвижки в этом вопросе ожидаются только после инаугурации избранного президента США.