Швейцария уведомила Россию, США и Украину о готовности провести у себя встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, если те об этом попросят. Об этом газете Le Temps сообщил представитель швейцарского МИД Николя Бидо.

«Украина, Россия и США регулярно получали информацию о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира», — сказал он.

Ранее Трамп, который вступит в должность президента США 20 января, заявил, что сейчас идет подготовка встречи с Путиным, чтобы «положить конец» конфликту между Москвой и Киевом.

Комментируя эти слова, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин «открыт для контактов» с американским коллегой без каких-либо предварительных условий, отметив, что Кремль приветствует готовность Трампа «решать проблемы путем диалога».

При этом, отмечает Le Temps, швейцарские власти не намерены выступать инициатором встречи. Издание также отмечает, что проведению мероприятия может помешать то, что Швейцария является участником Римского статута и должна арестовать Путина после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

В конце декабря помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что Москва «получила несколько предложений» от разных государств стать площадкой для проведения переговоров Путина и Трампа. Он не стал уточнять, кто именно выступил с такой идеей, чтобы «чтобы не предопределять возможное или невозможное развитие событий».

Сенатор Владимир Джабаров в интервью «Парламентской газете» допустил, что встреча российского и американского лидеров может пройти «где-то в Европе», отметив одним из вариантов Венгрии. При этом он подчеркнул, что местом встречи лидеров России и США могут стать и другие страны, которые занимают позицию, похожую на ту, которой придерживается Будапешт.

Президент России Владимир Путин не раз говорил о готовности к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских соглашений и с учетом реалий на земле. Он повторил это во время прямой линии 19 декабря.

По словам российского лидера, остается неизменным подход к выполнению ранее поставленных задач СВО, которое является главным принципом при оценке возможностей завершения конфликта.

«Мы исходим из того, что будем добиваться успехов на линии боевого соприкосновения. И будем добиваться успехов и решения задач в сфере экономики, а она — база всего, и решения социальных вопросов, вопросов военной безопасности, безопасности в самом широком смысле слова», — добавил Путин.