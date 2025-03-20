По данным трех палестинских больниц, в ночь на 20 марта в результате израильских ударов в секторе Газа погибли по меньшей мере 58 палестинцев. По данным Associated Press, удары пришлись на несколько домов посреди ночи, и их жертвами стали спящие мирные жители, включая женщин и детей.

Израиль начал массированные удары по Газе 18 марта, прервав режим прекращения огня, в рамках которого были освобождены более двух десятков заложников, и обвинил в возобновлении боевых действий ХАМАС. По данным министерства здравоохранения Газы, за один только вторник погибло более 400 палестинцев, в том числе 183 ребенка и 94 женщины.

Новые удары были нанесены на следующий день после того, как израильские войска впервые с момента вступления в силу режима прекращения огня в январе продвинулись в Газе, захватив часть коридора Нецарим, отделяющего северную треть территории от южной.

Израиль, который также заблокировал поставки продовольствия, топлива и гуманитарной помощи примерно 2 миллионам палестинцев в Газе, пообещал ужесточить свои атаки и продолжать их до тех пор, пока ХАМАС не передаст 59 заложников, 35 из которых считаются погибшими, и не откажется от контроля над территориями. Администрация президента США Дональда Трампа, объявившая себя посредником в переговорах о прекращении огня, заявляет, что полностью поддерживает Израиль.

По словам представителей западных гуманитарных организаций, частная охранная компания, которая обеспечивала безопасность контрольно-пропускных пунктов в коридоре Нецарим, покинула его, а на рассвете 19 марта туда вошли израильские войска на бронетехнике и танках, заняв четыре укрепленные базы и закрыв все доступы. Попасть с севера на юг Газы и обратно теперь невозможно, заявили чиновники.

Financial Times сообщала, что 2 марта израильские военные перекрыли все дороги, по которым в сектор Газа поставлялось продовольствие и другие виды помощи, включая топливо. Это произошло после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил не продолжать переговоры с ХАМАС о втором этапе прекращения огня, говорится в статье. Среди вариантов давления на палестинцев, уточняет FT со ссылкой на источники, — отключение воды и электричества, от которых зависят 2,2 млн палестинцев.

9 марта министр энергетики Израиля Эли Коэн заявил, что приказал прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа. Его собственная единственная электростанция была разрушена в результате израильских атак, а ввоз запчастей к ней ограничен.