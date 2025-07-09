Блогера Арега Щепихина, арестованного до 5 августа по делу о разжигании ненависти и призывах к экстремизму, внесли в перечень террористов и экстремистов. Это следует из информации на сайте Росфинмониторинга.

Попадание в перечень ограничивает финансовые операции: включенные в список лица могут ежемесячно тратить не более 10 тыс. рублей на себя и столько же на каждого члена семьи без дохода.

Вечером 3 июня с Ярославского вокзала Москвы неизвестные силой затолкали блогера в автомобиль Mercedes и увезли в неизвестном направлении. На следующий день сам Щепихин рассказал журналистам, что его «похитили» с Ярославского вокзала чеченцы «на левых номерах, левых мигалках, внаглую». Мужчина утверждал, что инциденту предшествовал некий конфликт, и хотя он успел вызвать полицию, правоохранители не прибыли вовремя.

В свою очередь чеченский министр по внешним связям Ахмед Дудаев пояснил, что это было не похищение, а задержание — по словам чиновника, Щепихин подозревается в экстремистских призывах и других правонарушениях. Дудаев добавил, что чеченские правоохранители начали проверку деятельности блогера.

Днем 5 июня Следственный комитет России официально сообщил о возбуждении уголовного дела против Щепихина. Основанием стало заключение психолого-лингвистической экспертизы, обнаружившей в его высказываниях признаки подстрекательства к насилию и дискриминации по национальному признаку. Санкции по статье об экстремистских призывах предусматривают до шести лет тюрьмы, а за разжигание ненависти — до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, ведомство заявило о возбуждении уголовное дело по статьям о похищении и превышении полномочий в отношении шести лиц. Следователи собирались ходатайствовать в Замоскворецкий районный суд об избрании им меры пресечения. Спустя пять дней телеграм-канал Baza написал 9 июня, что никого из чеченских силовиков, участвовавших в похищении, в итоге не задержали.В конце июня Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО Щепихина, который просил заменить ему меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде.