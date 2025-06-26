Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО блогера Арега Щепихина, который просил заменить ему меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». Ранее Замоскворецкий суд отправил его под стражу до 5 августа по обвинению в разжигании ненависти и призывах к экстремизму.

На обжаловании в Мосгорсуде Щепихин заявил, что «сильно раскаивается» и «извиняется перед всеми гражданами России и особенно — перед жителями Кавказа». Его адвокат сказал каналу, что аккаунт блогера несколько раз взламывали и могли спровоцировать на высказывания, из-за которых он стал фигурантом уголовного дела.

Сам Щепихин еще до ареста утверждал, что публично «и чеченцев послал, и мусульман послал», когда у него кончилось терпение после того, как его целый год «терроризировали» в соцсетях. По статье о призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК) ему грозит до пяти лет лишения свободы, по статье о разжигании ненависти (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК) — до шести лет.

По словам адвоката, в изоляторе Щепихин «чувствует себя отлично, синяки сошли». Как пишет Mash, обвиняемого запретили снимать в суде, объяснив это тем, что карточка дела не опубликована на сайте.

Синяки на лице Щепихина появились после допроса чеченскими силовиками в штатском, которые схватили его в районе Ярославского вокзала в Москве 3 июня и увезли в багажнике Mercedes с мигалками. Блогер рассказал, что его «похитили на левых номерах, левых мигалках, внаглую» и увезли за город, где «сильно не пытали, больше допрашивали».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о похищении и превышении полномочий. В сообщении ведомства от 5 июня говорилось, что обвинения предъявили шести лицам. Следователи собирались ходатайствовать в Замоскворецкий районный суд об избрании им меры пресечения.

Телеграм-канал Baza написал 9 июня, что никого из чеченских силовиков, участвовавших в похищении, в итоге не задержали. Военный волонтер Алексей Живов 12 июня опубликовал в своем канале видео, на котором двое мужчин едут в автомобиле, в конце ролика появляется надпись: «Есть желающие в багажник?»