Замоскворецкий суд Москвы вынес решение о заключении под стражу на два месяца блогера Арега Щепихина по обвинению в разжигании ненависти (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК) и призывах к экстремизму (п. 2 ст. 280 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

На протяжении нескольких дней Щепихин размещал в своих соцсетях ролики, содержащие оскорбления на национальной почве, в частности, направленные в адрес чеченцев. Поздно вечером 3 июня в соцсетях распространилось видео, на котором блогера задерживают на Ярославском вокзале в Москве. Люди в гражданской одежде на глазах очевидцев поместили его в багажник Mercedes с мигалками и номерами «АМР». Мужчина при этом громко звал на помощь.

На следующий день министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что Щепихин не был похищен — его задержали правоохранители, сотрудничающие с московскими коллегами. Полиция Чечни начала проверку в связи с его возможными публичными оскорблениями религиозных чувств верующих.

По данным МВД России, вечером 3 июня московские полицейские задержали шестерых участников инцидента на Ярославском вокзале, вызвавшего широкий общественный резонанс. Позже было возбуждено уголовное дело по статьям о похищении человека (ст. 126 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Одновременно с этим правоохранители начали проверку в отношении блогера, который публиковал в соцсетях видео с провокационными высказываниями.

Днем 5 июня Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Щепихина, поскольку в ходе психолого-лингвистического исследования в его словах выявили признаки призывов к насилию и унижению группы людей, объединенных по национальному или этническому признаку. По статье о призывах к экстремизму блогеру грозит до шести лет лишения свободы, по статье о разжигании ненависти — до пяти лет.