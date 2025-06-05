Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и разжигании ненависти (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК) в отношении блогера Арега Щепихина, которого вечером 3 июня похитили на Ярославском вокзале в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как рассказали в СК, следователи изучили видео блогера и в ходе психолого-лингвистического исследования выявили в его словах признаки призывов к насилию и унижению группы людей, объединенных по национальному или этническому признаку. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. По первой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы, по второй — до шести лет.

В ведомстве также сообщили, что шестерым мужчинам, причастным к похищению Щепихина на Ярославском вокзале, предъявлены обвинения. По факту инцидента заведено уголовное дело по статьям о похищении (ст. 126 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК).

Расследование продолжается: ведется работа с подозреваемыми, проводятся очные ставки и другие следственные действия для выяснения всех деталей происшествия. Представители Следственного комитета планируют подать в Замоскворецкий районный суд Москвы ходатайство об определении меры пресечения для фигурантов дела.

Вечером 3 июня в СМИ и телеграм-каналах распространились сообщения о похищении мужчины на Ярославском вокзале. Свидетели сняли на видео, как несколько людей в гражданской одежде силой заталкивали в багажник Mercedes с мигалками и номерами «АМР» мужчину, кричавшего о помощи. Позже этот внедорожник задержали на Киевском шоссе и доставили обратно к вокзалу для проведения следственных действий.

Днем 4 июня сам Щепихин рассказал журналистам, что его «похитили» с Ярославского вокзала чеченцы «на левых номерах, левых мигалках, внаглую». По словам мужчины, перед этим начинался некий конфликт, и он позвонил в полицию, но та не успела приехать. Блогер также заявил, что сотрудники силовых структур из другого региона не уполномочены проводить подобные операции в Москве и Подмосковье — «даже если это чеченская ФСБ».

Щепихин пожаловался, что «они» около года якобы «терроризировали» его в соцсетях, пока у него не закончилось терпение. «Очень неприятно стало. Ну я и послал… и чеченцев послал, и мусульман послал. Вот они на это и среагировали», — сказал мужчина.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям и СМИ Ахмед Дудаев опроверг информацию о похищении Щепихина. Он заявил, что задержание было проведено правоохранительными органами на законных основаниях при согласовании с московскими коллегами.

Дудаев добавил, что чеченские правоохранители начали проверку деятельности блогера. Поводом стали подозрения в нарушении законодательства — в частности, в публичных оскорблениях чувств верующих и действиях, которые могут расцениваться как разжигание межнациональной и межрелигиозной розни.