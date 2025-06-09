В Москве не арестовали никого из чеченских силовиков, обвиненных в превышении служебных полномочий и похищении блогера на Ярославском вокзале за то, что он «оскорблял мусульман». Как сообщает телеграм-канал Baza, всех шестерых отпустили под подписку о невыезде.

Сам похищенный Арег Щепихин, который говорил с журналистами со следами побоев на лице, отправлен на два месяца в СИЗО по обвинению в разжигании ненависти и призывах к экстремизму.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статьям о похищении и превышении полномочий 5 июня на волне общественного возмущения поведением чеченских силовиков в центре столицы. Видеоролики, снятые очевидцами в районе Ярославского вокзала вечером 3 июня, запечатлели, как несколько бородатых мужчин в штатском оттащили Щепихина за руки и за ноги к черному внедорожнику Mercedes и погрузили в багажник. Блогер при этом звал на помощь и кричал, что «это не полиция».

В сообщении СК говорилось, что обвинения предъявили шести лицам. В тот же день следователи должны были ходатайствовать в Замоскворецком суде Москвы об избрании меры пресечения фигурантам. Одновременно ведомство отчиталось о проведении следственных действий с самим блогером, и анонсировало, что суд тоже изберет ему меру пресечения.

Об аресте Щепихина на два месяца стало известно на следующий день, 6 июня. О каких-либо решениях суда в отношении самих похитителей в официальных источниках до сих пор не было ни слова, хотя с момента их задержания прошло уже пять дней. Как отмечает MSK1.RU, избрать меру пресечения им должны были в течение двух суток.

Шестерых похитителей блогера еще 4 июня задержали и доставили в отделение полиции «для разбирательства», но вскоре отпустили. При этом на вопрос репортера канала SHOT, зачем они похищали человека, один из мужчин оглянулся на него со смехом и произнес: «Ахмат — сила». По данным канала, трое из шести задержанных тогда заявили столичным полицейским, что являются сотрудниками Росгвардии. Источник «Газеты.Ru» в правоохранительных органах подтвердил эту информацию.

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев ранее заявил, что мужчины в штатском, попавшие на видео, являются «сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы».