Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призналась, что не обладает финансовой грамотностью на достаточном уровне. Об этом она заявила 17 июля на заседании верхней палаты парламента, рассказывая о попытках мошенников обмануть ее. Слова спикера Совфеда приводит NEWS.ru.

По словам Матвиенко, мошенники неоднократно пытались обмануть ее, но до сих пор усилия злоумышленников были тщетными.

«Я тоже не могу себя считать абсолютно финансово грамотным человеком. Мошенникам пока не удалось меня обмануть, хотя попыток было много. Но я не обладаю финансовой грамотностью, может быть, пойду на курсы», — поделилась председатель Совфеда.

Матвиенко выразила мнение, что повышать финансовую грамотность граждан нужно с детского возраста, передает РИА Новости. «Будут дети предупреждены, финансово образованны. Они и родителей своих от чего-то уберегут», — отметила она.

Как ранее стало известно RTVI, в июне высокопоставленный сотрудник Россельхозбанк перечислил телефонным мошенникам 760 тыс. рублей. С ним связались злоумышленники, представившиеся сотрудниками Центробанка, и попросили перевести деньги на якобы безопасный счет. Позже обманутый топ-менеджер Россельхозбанка обратился в полицию.

В конце июня финансист и руководитель департамента консалтинговой группы из Екатеринбурга перевел мошенникам 14 млн рублей. Во время телефонного разговора злоумышленники, представившиеся сотрудниками ФСБ, заявили мужчине о проведении противоправных операций с его средствами и вынудили перевести деньги «на безопасный счет».