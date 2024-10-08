В России прошли доклинические испытания вакцины, разработанной научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» для профилактики лихорадки Марбург. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Разработка уже прошла доклинические испытания, показав свою безопасность и эффективность. Вакцина находится в высокой степени готовности для проведения клинических испытаний», — говорится в сообщении.

Идет наработка серии вакцины и готовится пакет документов для получения разрешения на клинические исследования, добавили в Роспотребнадзоре.

Для идентификации вируса Марбург в режиме реального времени существует высокочувствительная тест-система «Вектор-ПЦРРВ-Марбург-RG». Она показала свою эффективность при анализе клинических образцов, содержащих вирус, отметили в ведомстве.

Вспышка лихорадки Марбург произошла в конце сентября в Руанде. По данным Минздрава республики, подтверждены более 50 случаев заражения, 12 человек умерли, восемь выздоровели. Заболевание отличается тяжелым течением и высокой летальностью. Специальных противовирусного лечения и вакцин против заболевания не существует.

В начале октября в Руанду поступили первые дозы экспериментальной вакцины, разработанной американским Институтом вакцин Сейбина. Препарат будут вводить людям, наиболее подверженных риску заражения, в первую очередь медработникам.

В 2023 году консультативный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвал вакцину Института Сейбина и препарат, разрабатываемый Оксфордским университетом, приоритетными для тестирования во время вспышки вируса Марбург.

В начале октября Роспотребнадзор сообщил, что начал отслеживать изменения эпидемиологической ситуации, связанной со вспышкой лихорадки Марбург в Руанде. Глава ведомства Анна Попова не исключила завоза вируса в Россию, но пообещала, что его распространения «гарантированно не произойдет». В аэропортах Казахстана в связи со вспышкой в Руанде ввели бесконтактное измерение температуры у пассажиров международных рейсов, прибывающих в республику.