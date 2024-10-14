Обладателями Нобелевской премии по экономическим наукам за 2024 год стали трое американских ученых Дэрон Асемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон — за исследования того, как формируются общественные институты и как они влияют на благосостояние стран, говорится на сайте Нобелевского комитета.

«Они помогли нам понять различия в уровне благосостояния между странами. Лауреаты этого года продемонстрировали важность общественных институтов для процветания той или иной страны страны. Общества, в которых закон слаб, а институты эксплуатируют население, не генерируют экономического роста или изменений к лучшему. Исследования лауреатов помогают нам понять, почему», — сказано в пресс-релизе.

«Сокращение огромных различий в доходах между странами — одна из самых сложных задач нашего времени. Лауреаты продемонстрировали важность общественных институтов для достижения этой цели», — оценил работу американцев председатель Комитета премии по экономическим наукам Якоб Свенссон.

В расширенном объяснении выбора Шведской королевской академии наук сказано, что Асемоглу, Джонсон и Робинсон дали объяснение тому, почему одни страны богаты, а другие бедны. Там приводятся данные, что 20% богатейших государств современного мира примерно в 30 раз богаче, чем 20% беднейших стран. При этом, даже когда бедные страны становятся богаче, они не приближаются по уровню благосостояния к процветающим странам, и разрыв между ними сохраняется.

«Почему? Лауреаты этого года нашли новые и убедительные доказательства одного из объяснений этого постоянного разрыва — это различия в сфере общественных институтов. <…> Институты, созданные для эксплуатации масс, плохи для долгосрочного роста, в то время как те, которые устанавливают фундаментальные экономические свободы и верховенство закона, хороши для него», — поясняется на сайте Нобелевского комитета.

Экономическая премия завершает Нобелевскую неделю, которая традиционно проходит в октябре.

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