Утром 21 мая в Испании был убит Андрей Портнов — бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича и в прошлом депутат Верховной Рады. Подробности о случившемся, предполагаемых убийцах и мотивах преступления — в материале RTVI.

Портнова застрелили около Американской школы в «богатом» пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон. В 9:15 утра по местному времени в полицию поступило сообщение о том, что на улице возле школы лежит мужчина с огнестрельными ранениями.

Прибывшие на место медики констатировали смерть Портнова, отметив, что в него выстрелили не менее трех раз. По словам источника Reuters в испанском министерстве внутренних дел, стрелявших было несколько. После убийства они скрылись в сторону лесного массива.

Преступники поджидали жертву у входа в школу, передает радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники. Выстрелы раздались, когда Портнов подходил к своему автомобилю.

По данным источников El País в полиции, Портнов подвозил в школу своих детей и успел их высадить. Когда он собирался сесть в Mercedes, к нему приблизились двое или трое нападавших и выстрелили в него пять раз, попав не менее трех раз.

«Один выстрел, ставший смертельным, попал ему в голову около шеи, сзади и немного сбоку. Два других попали в тело: в живот и бок», — рассказал источник газеты.

Источники El Mundo утверждают, что выстрелы были произведены со спины. Одна из пуль попала в шею, а когда Портнов упал, его добили выстрелом в голову. Полиция не раскрывает тип использованного оружия, поскольку расследование находится на ранней стадии.

«Много выстрелов»: свидетельства очевидцев

Стрельба произошла за пределами школы примерно через полчаса после начала занятий, сообщил El País сотрудник учреждения. По его словам, дети не пострадали и находятся в безопасности.

В заявлении администрации школы, разосланном семьям учеников, отмечается, что свидетелями стрельбы стали несколько родителей. Тело Портнова в течение нескольких минут «лежало ничком» у ворот школы на виду у родителей и детей, отмечает El Mundo.

«Мы в ужасе. Я никогда не думала, что подобное может произойти здесь. Есть семьи, которые видели лежащее тело», — рассказала одна из матерей, отвозившая детей в школу.

Отец одного из учеников рассказал РИА Новости, что услышал пять выстрелов.

«Обернулся и увидел, что на земле лежит человек, а неподалеку находились двое мужчин с оружием», — заявил мужчина.

По его словам, неподалеку находился еще один человек, однако собеседник агентства не уверен в его причастности к преступлению.

Один из учеников школы рассказал El País, что находился на площадке для занятий физкультурой, когда услышал выстрелы. Прошло несколько минут, прежде чем учителя поняли, что произошло, и приказали детям разойтись по классам.

Живущая через дорогу от Американской школы девушка сообщила газете «20 minutos», что проснулась от громкого шума. По ее словам, «выстрелов было много — около шести или семи». Выглянув из окна, она ничего не увидела, но через несколько минут услышала «крик и очень громкий автомобильный гудок».

Американская школа — одна из самых престижных в Испании и самая дорогая в Мадриде. Она применяет американскую академическую систему и предлагает широкий спектр внеклассных занятий. Плата за обучение составляет от 11 тыс. до 23 тыс. в год.

Что известно о стрелявших и мотивах убийства

Полиция разыскивает по меньшей мере двух мужчин, сообщает El Mundo со ссылкой на источники. Очевидцы описывают предполагаемого стрелка как высокого и худого, на нем были синий спортивный костюм и поясная сумка. Предположительно его поджидал сообщник на мотоцикле.

Преступники скрылись в направлении Каса-де-Кампо — большой лесистой местности, соединяющей Мадрид с Посуэло-де-Аларкон, сообщает агентство EFE. Территорию в районе места преступления осматривают с помощью беспилотников и вертолета.

По данным El País, в расследовании задействованы представители региональной разведывательной службы. Это «позволяет предположить, что расследуется и политический аспект преступления», говорится в материале.

«20 minutos» пишет, что следователи рассматривают версию «сведения счетов, связанную с организованной преступностью», но не исключают связи убийства с конфликтом на Украине.

Портнов «вполне мог обладать информацией, опасной для кого-то из окружения президента Украины Владимира Зеленского или самого, предположил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его мнению, убийство экс-советника Януковича «имеет сходства с “внесудебной казнью”».

«В случайных характер убийства с контрольным выстрелом в голову, верится с трудом, как и в отсутствие связи с режимом Зеленского тоже», — написал Мирошник в своем телеграм-канале.

Украинский блогер Анатолий Шарий назвал Портнова «многолетним борцом с режимом Зеленского и с диктатурой» и также связал его убийство с планами обнародовать некий компромат на президента Украины и его окружение.

Политолог Александр Дудчак в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что убийство Портнова могло быть связано с «разборками на экономической почве». «Он мог где-то не выполнить свои обязательства», — сказал собеседник издания.

Приближенность к экс-президенту Украины Януковичу во время работы в его администрации давала Портнову «определенные экономические выгоды и административные возможности, чем тот и пользовался», считает Дудчак.

Друзья и близкие Портнова, которых без указания имен цитирует «Страна.ua», назвали его убийство «показательной казнью», поскольку оно произошло «прямо перед школой, на глазах у детей».

«Место не самое простое для организации убийства — район хорошо охраняется. Если б была цель просто убить — могли бы выследить где-либо около дома. Но нужна была показательная расправа», — заявил один из собеседников издания.

Еще один источник считает «крайне маловероятной» возможную связь убийства с деловыми отношениями Портнова.

«Андрей был очень осторожным и аккуратным человеком. Особенно в последние годы. Старался никогда не доводить свои бизнес-дела до острого конфликта. Поэтому более вероятна политическая версия. Кто его враги, в принципе, хорошо известно», — цитирует «Страна.ua» неназванного собеседника.

Также утверждается, что Портнов выступал за независимость украины от любого внешнего управления, из-за чего у него якобы был «острый конфликт с клиентеллой Демпартии США» на Украине.