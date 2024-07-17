В городе Милуоки на севере США сотрудники полиции застрелили подозрительного мужчину в трех километрах от места проведения Национального съезда Республиканской партии, пишет Associated Press (AP). По данным FOX6 News, погибший был бездомным, ему 43 года.

AP отмечает, что пять сотрудников полицейского управления Колумбуса (штат Огайо) открыли огонь по мужчине, который держал в руках ножи и отказывался выполнять требования полиции.

«Это был бездомный, который живет в нашем районе. Он страдал биполярным расстройством. Когда он приблизился к полицейским и достал нож, они начали в него стрелять», — сказал ТАСС очевидец.

FOX6 News со ссылкой на очевидцев сообщает о пяти выстрелах возле 14-й улицы и улицы Влит. Мэр Милуоки Кавалер Джонсон заявил, что стрельба никак не связана с проведением в городе съезда Республиканской партии.

Меры безопасности в Милуоки были усилены после попытки покушения на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа 13 июля. Пуля пробила верхнюю часть правого уха политика. Стрелявший — 20-летний Томас Мэтью Крукс — был убит. По данным ФБР, нападавший действовал в одиночку, а винтовку AR, из которой он стрелял по Трампу, получил от отца.

В результате стрельбы погиб 50-летний Кори Комператоре, бывший начальник добровольной пожарной охраны в Буффало.

16 июля Politico со ссылкой на документы министерства внутренней безопасности США и Федерального бюро расследований сообщила, что власти США озабочены возможностью новых атак после покушения на Трампа. При этом ведомства не называют возможных целей следующей атаки. По их словам, экстремисты ранее совершали нападения на тех, кого считали своими политическими или идеологическими оппонентами.